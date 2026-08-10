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Acre é 2º do estado do Norte em oferta de serviços públicos digitais

Estado alcançou 87,43 pontos e ficou atrás apenas do Tocantins no ranking que avalia a oferta de serviços digitais

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Acre recebeu o Selo Prata no levantamento e aparece na 10ª colocação no ranking nacional. — Foto: ReproduçãoAcre recebeu o Selo Prata no levantamento e aparece na 10ª colocação no ranking nacional. — Foto: Reprodução
Acre recebeu o Selo Prata no levantamento e aparece na 10ª colocação no ranking nacional — Foto: Reprodução

O Acre ocupa a segunda posição entre os estados da Região Norte na oferta de serviços públicos digitais, segundo o Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD) 2026, elaborado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC).

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Com 87,43 pontos de um total de 100, o Acre recebeu o Selo Prata no levantamento e aparece na 10ª colocação no ranking nacional. Na Região Norte, o estado ficou atrás apenas do Tocantins, que alcançou 93,47 pontos.

Um dos principais destaques do Acre foi a dimensão que avalia a oferta de serviços digitais, na qual o estado obteve 29,19 dos 30 pontos possíveis. O resultado colocou o Acre no topo nacional dessa categoria, empatado com Mato Grosso.

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Outro destaque foi a dimensão relacionada à normatização da modernização, na qual o Acre alcançou a pontuação máxima: 10 pontos. O resultado indica que o estado possui um conjunto de normas considerado completo para apoiar iniciativas de transformação digital.

Apesar da posição de destaque, o Acre apresentou uma variação negativa de 9,70% na pontuação em relação a 2025. Segundo os dados, a redução está relacionada ao endurecimento dos critérios utilizados na avaliação, especialmente nos quesitos ligados à governança de inteligência artificial e inclusão digital.

 

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