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Rio Branco fecha parceria com Centro Lemann, anuncia Alysson Bestene

Por Redação ContilNet
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Rio Branco fecha parceria com Centro Lemann, anuncia Alysson Bestene
Alysson em entrevista ao ContilNet/Foto: Reprodução

A Educação da rede pública de Rio Branco deve receber importantes investimentos em capacitação técnica, apoio pedagógico e valorização profissional ao longo do segundo semestre.

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A revelação foi feita pelo prefeito Alysson Bestene durante participação nesta segunda-feira (18) no podcast Em Cena, do ContilNet.

Alysson detalhou o acordo de cooperação técnica firmado com o Centro Lemann, braço especializado da Fundação Lemann. O objetivo principal é replicar na capital acreana diretrizes de sucesso observadas em referências nacionais de ensino público, como o município de Sobral, no Ceará.

“A gente tá agora numa parceria… inclusive eu vou ter uma reunião com eles amanhã, eles estão nos visitando aqui, que é o Centro Lemann, da Fundação Lemann. Eles estão muito felizes com o que viram do ano passado para cá e vão nos ajudar ainda mais”, destacou.

“Essa parceria a gente fez um acordo de cooperação desde o ano passado assinado comigo, que é justamente para a gente melhorar na formação e capacitação dos nossos profissionais, trazer o que há de melhor para a nossa rede municipal de ensino e, consequentemente, melhorar as práticas, trazendo a expertise que tem em outros centros para a nossa região Norte. Fazer educação na Amazônia não é fácil, principalmente nas regiões mais distantes da zona urbana”, concluiu Alysson.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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