Pintor é atropelado por ônibus ao atravessar avenida em Rio Branco

O motorista permaneceu no local após o acidente e prestou auxílio à vítima | Foto: ContilNet

O pintor O. da S. F., de 43 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo na noite desta sexta-feira (7), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro 6 de Agosto, nas proximidades da Quarta Ponte, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, O. caminhava pela avenida e apresentava sinais de embriaguez. Ao tentar atravessar a via, acabou atingido por um ônibus da empresa Rico, que seguia no sentido Primeiro para o Segundo Distrito.

Com o impacto, o homem caiu desacordado no asfalto. Ele sofreu um corte de aproximadamente sete centímetros na região frontal da cabeça e apresentou traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

O motorista permaneceu no local após o acidente e prestou auxílio à vítima. Aos profissionais de imprensa, ele relatou que O. teria se deslocado repentinamente para a lateral do ônibus, na região traseira do veículo, e que não conseguiu evitar a colisão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Os profissionais realizaram os primeiros procedimentos, intubaram e estabilizaram o homem antes de encaminhá-lo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito para a realização dos procedimentos periciais. Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado.

Após a conclusão da perícia, o motorista e o ônibus foram liberados.