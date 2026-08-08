Percentual coloca o estado entre os maiores da Região Norte

Neste sábado (8), é celebrado o Dia Internacional do Gato/Foto: reprodução

Os gatos estão presentes em mais de um quarto dos lares acreanos. Neste sábado (8), é celebrado o Dia Internacional do Gato, data dedicada a chamar atenção para os cuidados, a proteção e o bem-estar dos felinos

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que 26,4% dos domicílios do Acre têm pelo menos um felino.

O percentual coloca o estado entre os maiores da Região Norte. O Acre fica no mesmo patamar do Pará, que também registra 26,4%, e atrás de Rondônia, onde 26,9% das residências possuem gatos. Amazonas aparece com 21,8%, Roraima com 23,5% e Amapá com 22,8%.

No cenário nacional, 19,3% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um gato. O Piauí lidera o levantamento, com presença dos animais em 32,6% dos lares, seguido pelo Maranhão, com 31,5%, e Ceará, com 29,3%.

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Na outra ponta estão o Distrito Federal, com 10,3%, Espírito Santo, com 13,2%, e Minas Gerais, com 14,5%.