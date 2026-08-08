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Adolescente é apreendido ao jogar celulares para dentro de presídio no Acre

Adolescente é suspeito de participar do arremesso de celulares e outros objetos para dentro do presídio

Por Redação ContilNetAtualizado
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Adolescente é apreendido ao jogar celulares para dentro de presídio no Acre
Adolescente é suspeito de participar do arremesso de celulares e outros objetos para dentro do presídio/Foto: Ascom/IAPEN - PPAC

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após ser localizado nas proximidades da Unidade Prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, na tarde desta sexta-feira (7). Ele é suspeito de participar do arremesso de celulares e outros objetos para dentro do presídio.

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A movimentação foi percebida por um policial penal, que identificou duas pessoas do lado externo da unidade. Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), três pacotes foram lançados por cima da muralha.

Duas embalagens caíram dentro do presídio, nas proximidades dos blocos 8 e 9, enquanto a terceira permaneceu na área externa e foi recolhida pelos policiais.

Adolescente é suspeito de participar do arremesso de celulares e outros objetos para dentro do presídio/Foto: Ascom/ IAPEN – PPAC

Dentro dos pacotes foram encontrados celulares, carregadores, tabaco e uma ferramenta do tipo torquês, que pode ser utilizada para cortar cadeados.

LEIA TAMBÉM: Polícia prende jovem no Acre por vender arma de fogo pelas redes sociais

Após buscas nas proximidades, os policiais penais localizaram e apreenderam um adolescente de 15 anos, suspeito de participar do arremesso dos materiais ilícitos.

Diante do flagrante, o adolescente foi conduzido à Delegacia Geral do município, junto com os objetos apreendidos, para as medidas judiciais necessárias.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom/IAPEN - PPAC
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