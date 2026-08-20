A Polícia Civil do Acre prendeu, na quarta-feira (19), um homem investigado por participação em um homicídio ocorrido em Brasileia, no interior do Acre. O crime teve como vítima um jovem de 22 anos, encontrado morto com graves lesões em uma construção no bairro Eldorado.
O homicídio aconteceu no dia 17 de maio deste ano, em um imóvel localizado na Avenida Marinho Montes. O corpo da vítima foi encontrado dentro da construção, com sinais de violência.
RELEMBRE: Corpo de jovem é localizado em canteiro de obras no interior do Acre
Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, depoimentos de testemunhas e um reconhecimento fotográfico reuniram elementos que colocaram o homem como principal investigado pelo crime.
Uma das testemunhas afirmou aos investigadores que o suspeito teria participado da condução da vítima até o local onde ela acabou sendo encontrada morta.
Durante a apuração, a Polícia Civil também identificou que o homem responde a um processo criminal relacionado a uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024.
Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão cautelar do investigado. Entre os argumentos apresentados estão a gravidade do homicídio, o risco de que o suspeito volte a cometer crimes e a possibilidade de interferência na produção de provas.
A prisão é considerada mais uma etapa da investigação. A Polícia Civil de Brasileia continua apurando o caso para esclarecer completamente as circunstâncias da morte e verificar se outras pessoas tiveram participação no homicídio.