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Polícia prende suspeito por morte de jovem encontrado em canteiro de obras no Acre

O crime teve como vítima um jovem de 22 anos, encontrado morto com graves lesões em uma construção no bairro Eldorado

Por Redação ContilNet
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Corpo de jovem de 22 anos é localizado em canteiro de obras no interior do AC
Marivam Leite da Silva foi achado em estrutura comercial na Avenida Manoel Marinho Montes; marcas corporais indicam agressão por grupo/ Foto: Wesley Cardoso

A Polícia Civil do Acre prendeu, na quarta-feira (19), um homem investigado por participação em um homicídio ocorrido em Brasileia, no interior do Acre. O crime teve como vítima um jovem de 22 anos, encontrado morto com graves lesões em uma construção no bairro Eldorado.

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O homicídio aconteceu no dia 17 de maio deste ano, em um imóvel localizado na Avenida Marinho Montes. O corpo da vítima foi encontrado dentro da construção, com sinais de violência.

RELEMBRE: Corpo de jovem é localizado em canteiro de obras no interior do Acre

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, depoimentos de testemunhas e um reconhecimento fotográfico reuniram elementos que colocaram o homem como principal investigado pelo crime.

Uma das testemunhas afirmou aos investigadores que o suspeito teria participado da condução da vítima até o local onde ela acabou sendo encontrada morta.

Durante a apuração, a Polícia Civil também identificou que o homem responde a um processo criminal relacionado a uma tentativa de homicídio ocorrida em 2024.

Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão cautelar do investigado. Entre os argumentos apresentados estão a gravidade do homicídio, o risco de que o suspeito volte a cometer crimes e a possibilidade de interferência na produção de provas.

A prisão é considerada mais uma etapa da investigação. A Polícia Civil de Brasileia continua apurando o caso para esclarecer completamente as circunstâncias da morte e verificar se outras pessoas tiveram participação no homicídio.

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