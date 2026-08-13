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Eudo propõe saúde 100% estatal e desmilitarização da PM em plano de governo

O pré-candidato apresentou um plano de governo com eixos de diversas áreas

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Eudo propõe saúde 100% estatal e desmilitarização da PM em plano de governo
Eudo é do Partido Comunista do Brasil/Foto: ContilNet

O pré-candidato ao Governo do Estado, Eudo Rafael (PCB) apresentou um plano de governo com 21 eixos para diversas áreas. O documento mostra saúde, saneamento básico, defesa dos trabalhadores, cultura, geração de emprego, educação, direitos humanos e inclusão como alguns dos pontos principais.

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O primeiro eixo é sobre a defesa dos trabalhadores. O documento destaca que esse é o eixo fundamental da teoria marxista que direciona a luta comunista no Brasil e no mundo.

“Devemos combater a precarização e as reformas neoliberais que retiraram direitos históricos e ameaçaram a fraca democracia liberal. O Estado deve garantir a plena liberdade de organização e o direito de luta trabalhista impedindo que a força de trabalho seja tratada como engrenagem descartável do capitalismo”, diz o documento.

No eixo “Democracia participativa”, Eudo Rafael defende a construção de um modelo de gestão baseado na participação direta do povo nas decisões políticas, por meio de conselhos populares e assembleias.

VEJA MAIS: Eudo Rafael declara patrimônio de R$ 165 mil na disputa pelo Governo

Na Educação, o pré-candidato diz que o Estado deve fortalecer a escola pública como espaço de formação integral, “valorizando profissionais da educação, promovendo gestão democrática e articulando o ensino com a realidade social amazônica, respeitando os saberes locais e formando cidadãos conscientes e transformadores”, aponta.

Eudo Rafael defende, ainda, que a Saúde seja 100% estatal. “A saúde deve ser retirada totalmente da esfera das mercadorias, acabando com qualquer forma de terceirização, privatização ou gestão por Organizações Sociais (OSs)”, diz o documento.

No documento, Eudo destaca que a segurança deve ser baseada na proteção da vida e dos direitos humanos. “Defendemos a desmilitarização da polícia militar, formação cidadã das forças de segurança e controle social, enfrentando a violência estrutural, o racismo e o encarceramento em massa”, afirma.

O documento traz, ainda, outros eixos voltados à inclusão de pessoas com deficiência, direitos LGBTQIAPN+, defesa dos povos originários e promoção da igualdade étnico-racial e outros assuntos. Com 21 eixos, Eudo Rafael apresenta a proposta de governo, com diretrizes que pretende adotar caso seja eleito governador do Estado.

Confira o plano de governo na íntegra, que também está disponível na plataforma DivulgaCand:

PLANO DE GOVERNO

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