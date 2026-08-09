Prefeitura leva animais para adoção à Expoacre e apresenta o ‘Petinder’

Estratégia digital "Petinder" usa redes sociais para divulgar animais de maior porte resgatados pela Zoonoses/ Foto: ContilNet

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) encerra a programação da Expoacre 2026 com foco na causa animal.

Durante a última noite do evento, o Departamento de Zoonoses promove uma feira de adoção de animais e apresenta a iniciativa digital batizada de “Petinder”, voltada para facilitar a busca por um novo lar para amimais de maior porte resgatados e reabilitados.

De acordo com o secretário da pasta, Rennan Biths, o trabalho envolve o acolhimento, o tratamento veterinário e a recuperação dos animais até que estejam aptos e sem riscos para o convívio em sociedade. A partir dessa etapa, o desafio é encontrar famílias dispostas a adotá-los.

“Nós estamos finalizando a nossa Expoacre 2026. Durante todas as noites nós tivemos aqui abordando temas importantes para a saúde da nossa capital e hoje o tema específico é justamente esse trabalho desenvolvido pelo nosso Departamento de Zoonose. A gente acolhe os animais, trata e a partir do momento em que eles já estão com a saúde restabelecida e não oferece mais nenhum risco para a sociedade, a gente precisa encontrar um lar para esses animais”, disse.

O gestor explica, ainda, que as duas ações tem como objetivo encontrar um novo lar para os animais. “A gente tem, basicamente, duas importantes estratégias. Nós temos as feiras de adoções que nós fazemos esporadicamente. Hoje aqui na feira está funcionando uma feira de adoção aqui, nessa noite nós temos 12 animais sendo expostos, 10 cachorros e 2 gatos, e além disso nós também temos uma forma de divulgar esses animais pelas redes sociais, que é o que a gente chamou de Petinder, que são os animais de porte maior, que tem um pouco mais dificuldade de a gente mobilizá-los, e a gente acaba divulgando eles através das redes sociais”, destacou.

A ação realizada no Parque de Exposições conta com a exposição de 12 animais prontos para adoção, sendo 10 cães e 2 gatos.

Além disso, a Semsa criou o Petinder, estratégia utilizada nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde para divulgar animais de maior porte, que encontram maior dificuldade de mobilização presencial.

Como adotar

O processo de adoção é simples e rápido. Para levar um animal para casa, o interessado precisa apresentar apenas um documento oficial com foto, permitindo que todo o procedimento burocrático seja concluído no próprio local.