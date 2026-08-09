Presidente do TRE alerta: pedido de voto só estará liberado a partir do dia 16

Presidente durante entrevista ao ContilNet/Foto: Reprodução

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Waldirene Cordeiro, alertou os pré-candidatos sobre as regras que devem ser observadas antes do início oficial da propaganda eleitoral nas eleições de 2026.

Durante entrevista ao ContilNet, ela explicou que a campanha eleitoral só estará oficialmente autorizada a partir de 16 de agosto. Até lá, os pré-candidatos podem realizar atividades políticas, mas não podem pedir votos ou fazer propaganda eleitoral antecipada.

“Até o dia 15 não pode fazer reunião para pedir votos. Eu não posso me elogiar para todo mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo”, afirmou.

Segundo a desembargadora, a restrição vale independentemente de o interessado ocupar ou não um cargo público. Ela chamou atenção especialmente para agentes públicos que utilizem realizações da administração em benefício próprio.

“E pior ainda, se estiver dentro do serviço público, porque se é público, não é meu. E se não é meu, não é o meu nome que está, é do serviço público”, disse.

Waldirene também explicou que, neste momento, os nomes ainda são considerados pré-candidaturas. A definição oficial dos candidatos ocorrerá após o período destinado ao registro das candidaturas.

“Se você me perguntar quem são os candidatos hoje no Estado do Acre, nós não sabemos. Só a partir do dia 16 em diante, porque você tem o prazo de 15 dias, e nós vamos saber quem são os nossos candidatos e as nossas candidatas”, explicou.

Regras para a campanha

A presidente do TRE-AC também chamou atenção para mudanças nas regras de propaganda eleitoral ao longo dos últimos anos. Segundo ela, materiais que eram comuns em campanhas anteriores passaram a ter restrições específicas.

“Antes você podia ter santinhos, antes você podia ter a camiseta, lembra? Era uma alegria maior, bandeiras, coisa linda ali no centro da cidade, nos outros centros dos outros municípios. Hoje é mais contido, tudo é mais contido”, afirmou.

Waldirene destacou ainda que candidatos não podem distribuir brindes ou presentes personalizados com nome, imagem ou identificação da campanha.

“Você não pode entregar presentinho com o seu nome, com a sua cara. São esses detalhes que têm um normativo”, disse.

A desembargadora defendeu que candidatos, partidos e eleitores tenham atenção às regras durante o período eleitoral e pediu bom senso nas atividades realizadas antes e depois do início oficial da campanha.