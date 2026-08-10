Qualidade do ar em Rio Branco fica 3 vezes acima do indicado nesta segunda

Por volta das 7h, o Índice de Qualidade do Ar (AQI) marcava 64 US AQI

Entre os principais poluentes estava o PM2.5, formado por partículas extremamente pequenas | Foto: ContilNet

Moradores de Rio Branco devem ficar atentos à qualidade do ar no início da manhã desta segunda-feira (10). O índice registrado na capital acreana estava na faixa considerada moderada, situação que pode afetar principalmente pessoas mais sensíveis à poluição.

Por volta das 7h, o Índice de Qualidade do Ar (AQI) marcava 64 US AQI, classificação representada pela cor amarela. A concentração registrada foi de 16 microgramas por metro cúbico, valor cerca de 3,2 vezes superior ao limite anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre os principais poluentes estava o PM2.5, formado por partículas extremamente pequenas que podem chegar às partes mais profundas dos pulmões.

Por causa disso, crianças, idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios ou cardíacos devem ter mais cuidado, principalmente durante atividades físicas ao ar livre. Em momentos de maior poluição, a recomendação é evitar exercícios intensos em locais abertos.

Outra medida que pode ajudar é manter portas e janelas fechadas para diminuir a entrada de partículas no interior das casas. Quando houver necessidade de permanecer em áreas externas, o uso de máscara pode ser considerado. Purificadores de ar também podem ser utilizados em ambientes fechados, caso estejam disponíveis.

Mesmo com a classificação moderada, a exposição por longos períodos a partículas poluentes pode provocar desconforto e afetar mais quem já possui algum problema de saúde. Por isso, acompanhar os índices e reduzir a exposição nos períodos de maior concentração é uma forma de prevenção.