Show de Bruno & Marrone arrasta multidão no encerramento da Expoacre

A última noite da Expoacre 2026 foi marcada por muita música sertaneja e um grande público em Rio Branco. Neste domingo (9), a dupla Bruno e Marrone subiu ao palco principal da feira e reuniu uma multidão de fãs.
O show começou por volta das 23h e levou para a arena pessoas de diferentes idades, que chegaram cedo para acompanhar a apresentação. O público cantou junto com a dupla durante os principais momentos da noite.
Bruno e Marrone apresentaram sucessos que fazem parte da trajetória da dupla e estão entre os clássicos da música sertaneja. AA presença da dupla encerrou a programação de grandes shows da Expoacre 2026, que durante os dias de evento recebeu artistas, atrações culturais, competições e milhares de visitantes.
Com o público lotando o espaço para acompanhar Bruno e Marrone, a feira terminou sua edição de 2026 em clima de festa e celebração.
Confira o vídeo de drone publicado pela página Acrefootage.
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