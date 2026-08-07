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Óculos de realidade virtual levam público ao campo na Expoacre

Proposta é aproximar a sociedade do cotidiano produtivo rural de forma lúdica

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Óculos de realidade virtual levam público ao campo na Expoacre
Visitantes experimentam os óculos de realidade virtual e conhecem de forma imersiva o funcionamento de uma fazenda sustentável/Foto: Ascom

Tecnologia, inovação e sustentabilidade se encontram no estande da Embrapa na Expoacre 2026. Entre as atrações que despertam a curiosidade do público, a experiência com óculos de realidade virtual tem chamado a atenção de visitantes de todas as idades, especialmente das crianças, ao transformar conceitos complexos do campo em uma vivência imersiva em 3D.

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De acordo com o analista de transferência de tecnologia da instituição, Ezio Junior, a proposta é aproximar a sociedade do cotidiano produtivo rural de forma lúdica.

Experiência de realidade virtual oferecida pela Embrapa na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

“O óculos virtual é uma forma de trazer a experiência de uma fazenda virtual para o público em geral. É uma maneira de as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o funcionamento da tecnologia do ILPF de forma virtual aqui no evento”, explica Ezio.

Analista de transferência de tecnologia da Embrapa, Ezio Junior explica ao público como funciona a experiência de realidade virtual/Foto: ContilNet

O que é o ILPF?

A sigla ILPF refere-se à Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta, um sistema de produção sustentável que une diferentes atividades em uma mesma área para otimizar o uso da terra e preservar o meio ambiente.

Ezio Junior destaca a importância da tecnologia para aproximar a sociedade das práticas sustentáveis desenvolvidas no campo/Foto: ContilNet

Em resumo, a tecnologia consiste em produção integrada, que é combinar a criação de animais (pecuária) com o cultivo agrícola (lavoura) e o manejo florestal, e a sustentabilidade, que trata de proteger os recursos naturais, utilizando as lavouras como fonte de alimento para os animais enquanto se mantém a preservação da floresta.

Público infantil prestigia a experiência/Foto: ContilNet

Com a imersão em realidade virtual proporcionada pela Embrapa, o público consegue visualizar de perto como essa engrenagem funciona na prática, unindo a educação ambiental ao futuro da produção sustentável na Amazônia.

Veja o vídeo:

 

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