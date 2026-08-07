Proposta é aproximar a sociedade do cotidiano produtivo rural de forma lúdica

Visitantes experimentam os óculos de realidade virtual e conhecem de forma imersiva o funcionamento de uma fazenda sustentável/Foto: Ascom

Tecnologia, inovação e sustentabilidade se encontram no estande da Embrapa na Expoacre 2026. Entre as atrações que despertam a curiosidade do público, a experiência com óculos de realidade virtual tem chamado a atenção de visitantes de todas as idades, especialmente das crianças, ao transformar conceitos complexos do campo em uma vivência imersiva em 3D.

De acordo com o analista de transferência de tecnologia da instituição, Ezio Junior, a proposta é aproximar a sociedade do cotidiano produtivo rural de forma lúdica.

“O óculos virtual é uma forma de trazer a experiência de uma fazenda virtual para o público em geral. É uma maneira de as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o funcionamento da tecnologia do ILPF de forma virtual aqui no evento”, explica Ezio.

O que é o ILPF?

A sigla ILPF refere-se à Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta, um sistema de produção sustentável que une diferentes atividades em uma mesma área para otimizar o uso da terra e preservar o meio ambiente.

Em resumo, a tecnologia consiste em produção integrada, que é combinar a criação de animais (pecuária) com o cultivo agrícola (lavoura) e o manejo florestal, e a sustentabilidade, que trata de proteger os recursos naturais, utilizando as lavouras como fonte de alimento para os animais enquanto se mantém a preservação da floresta.

Com a imersão em realidade virtual proporcionada pela Embrapa, o público consegue visualizar de perto como essa engrenagem funciona na prática, unindo a educação ambiental ao futuro da produção sustentável na Amazônia.

Veja o vídeo: