Sebrae deixa a feira com mais uma edição marcada pelo contato com quem movimenta a economia acreana

Coordenadora de negócios do Sebrae, Rina Suarez/Foto: ContilNet

Na última noite da Expoacre 2026, o estande do Sebrae encerra a participação na maior feira de negócios e agronegócios do Acre com um balanço marcado pela geração de oportunidades e pelo contato direto com empreendedores de diferentes setores. À frente de parte das ações, a coordenadora de negócios do Sebrae, Rina Suarez, destacou a importância da parceria com a feira para aproximar empresários e futuros empreendedores de novas possibilidades.

Com dupla nacionalidade, brasileira e boliviana, Rina atua na área de negócios, com trabalho voltado especialmente ao agronegócio. Durante a Expoacre, ela acompanhou uma programação que reuniu diferentes frentes de atuação do Sebrae, desde o espaço institucional até a Fazendinha, onde foram apresentadas iniciativas relacionadas ao setor produtivo.

Segundo Rina, o objetivo é fazer com que quem passa pelo estande não saia apenas com uma experiência da feira, mas também com uma ideia ou oportunidade que possa ser transformada em negócio.

“Temos várias oportunidades de negócios que estão trazendo novidades para as pessoas que fazem essa visita no nosso estande. Todo mundo consegue vir aqui e sair com uma ideia de negócio, sair com uma ideia do que tocar daqui para frente”, destacou.

Para a coordenadora, esse trabalho faz parte da missão do Sebrae de estimular o empreendedorismo e ajudar os negócios a encontrarem caminhos para crescer. A instituição oferece orientação em diferentes áreas que fazem parte da rotina de uma empresa, desde a gestão até questões financeiras e estratégias de divulgação.

Rina explica que o atendimento contempla desde quem está começando um pequeno empreendimento até empresas que já possuem uma estrutura maior.

“A ideia nossa é trabalhar desde a gestão, toda parte de finanças, de crédito, de marketing, em todos os ângulos da empresa. Então o que a gente quer é que essa empresa venha a produzir e traga lucros para aquelas pessoas que estão interessadas”, afirmou.

Ao longo da feira, o estande do Sebrae recebeu empreendedores, produtores e visitantes em busca de informação, capacitação e orientação. Para Rina, cada pessoa chega com uma necessidade diferente, e o papel da instituição é buscar uma solução possível para cada demanda.

Mesmo reconhecendo que a estrutura não permite atender imediatamente todas as pessoas que procuram o Sebrae, ela afirma que a equipe busca acolher e direcionar quem chega em busca de apoio.

“Eu sei que a gente não tem pernas para atender todo mundo, mas a gente faz o possível para atender todos. Todos que chegam com sua demanda, a gente procura atender de uma forma ou de outra”, disse.

A atuação durante a Expoacre, segundo a coordenadora, reforça justamente essa proposta de aproximar o conhecimento de quem quer empreender. Seja no agronegócio, no comércio ou em outros setores, a orientação é buscar informação e transformar boas ideias em negócios sustentáveis.

Com o encerramento da Expoacre 2026, o Sebrae deixa a feira com mais uma edição marcada pelo contato com quem movimenta a economia acreana e pela apresentação de caminhos para quem pretende começar ou fortalecer um empreendimento.

Veja o vídeo:

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Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet