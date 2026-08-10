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Rio Branco tem maior calor do ano e Cruzeiro do Sul registra ventania

Capital registrou máxima de 35,6°C

Por Dry Alves, ContilNetAtualizado
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Rio Branco tem maior calor do ano e Cruzeiro do Sul registra ventania
Ventos chegaram a 70,4 km/h no Juruá/Foto: ContilNet

Rio Branco registrou a maior temperatura de 2026 até o momento nesta segunda-feira (10), ao alcançar 35,6°C. A capital acreana também teve a menor umidade relativa do ar do ano, com índice de 37%.

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Os dados foram divulgados pelo pesquisador meteorológico Davi Friale. Apesar da temperatura elevada, a sensação térmica registrada na capital foi de 31,9°C.

No mesmo dia, Cruzeiro do Sul enfrentou fortes rajadas de vento, que chegaram a 70,4 km/h. A velocidade foi medida pela estação meteorológica instalada no aeroporto do município.

Segundo Friale, a ventania causou transtornos em Cruzeiro do Sul. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram os efeitos da mudança do tempo em diferentes pontos da cidade.

Embora os números representem novos recordes de 2026, o pesquisador destacou que os índices ainda estão distantes das marcas registradas no Acre durante o ano passado.

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