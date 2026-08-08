Sábado terá calor extremo de até 37°C e chuvas rápidas; veja a previsão

De forma geral, a previsão indica um sábado de tempo quente, sol, poucas nuvens e ventos

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem variar entre 22°C e 36°C | Foto: Suene Almeida, ContilNet

O Acre deve ter um sábado (8) de bastante calor, presença de sol e poucas nuvens. Segundo a previsão do pesquisador Davi Friale, divulgada pelo portal O Tempo Aqui, os ventos também serão destaque ao longo do dia, principalmente nas regiões leste e sul do estado.

Em algumas áreas, não está descartada a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas. A possibilidade de temporais e de chuva forte, no entanto, é considerada baixa.

Calor chega perto dos 37°C

As temperaturas mais altas devem ser registradas em municípios do Vale do Acre e do entorno de Tarauacá e Feijó. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil podem ter máximas entre 35°C e 37°C.

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem variar entre 22°C e 36°C. Já Plácido de Castro e Acrelândia podem registrar mínimas de 22°C a 24°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus também devem ter temperaturas elevadas, com máximas de até 36°C.

Na região de Tarauacá e Feijó, a previsão indica mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de até 37°C.

No Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves devem registrar entre 22°C e 24°C nas primeiras horas do dia, enquanto as máximas ficam entre 33°C e 35°C. A mesma faixa de temperatura é esperada para Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão.

Ventos ganham força

Na parte leste e sul do Acre, que inclui Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo deve ficar mais ventilado. Os ventos podem variar de fracos a moderados e apresentar rajadas fortes, principalmente vindas do noroeste, com mudanças para norte e oeste.

Apesar das rajadas, a previsão aponta baixa possibilidade de ventos que representem perigo.

Já no centro e oeste do estado, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, os ventos devem ser mais fracos e calmos, com algumas rajadas moderadas. A direção predominante será norte, com variações de noroeste e nordeste.

Umidade do ar

A umidade também terá uma diferença entre as regiões. No leste e sul, o índice pode cair para 30% a 40% durante a tarde, enquanto pela manhã pode chegar a 80% ou 90%.

No centro e oeste, a umidade mínima deve ficar entre 40% e 50% à tarde. Nas primeiras horas do dia, o índice pode alcançar de 85% a 95%.

De forma geral, a previsão indica um sábado de tempo quente, sol, poucas nuvens e ventos, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em alguns pontos do estado.

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