Secretaria se manifesta sobre socorro a moradora acidentada em ramal no Acre

Família questionou tempo de espera e parada intermediária antes do envio para a capital

Família questionou tempo de espera e parada intermediária antes do envio para a capital/ Foto: ContilNet

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitiu uma nota oficial para esclarecer as etapas do atendimento prestado a Maria Conceição Lopes dos Santos, de 49 anos, que teve os dois braços amputados após um acidente no Ramal do Icuriã, em Assis Brasil. A manifestação da pasta ocorre após familiares da vítima denunciarem demora no resgate e questionarem o percurso do transporte até a capital.

De acordo com o órgão governamental, a paciente ficou presa às ferragens de uma caçamba por um período estimado entre duas e três horas. Após ser retirada do local do tombamento no último sábado (8/8), ela foi levada para a unidade de saúde do município de Assis Brasil, onde recebeu atendimento inicial e passou por um procedimento de estabilização que durou pouco mais de uma hora.

A Sesacre justificou a necessidade de buscar uma ambulância na cidade de Brasiléia para realizar o deslocamento da moradora. Segundo o documento, o veículo de suporte avançado que atende a região de Assis Brasil estava em manutenção técnica. Com a regulação do transporte, a unidade móvel levou cerca de 15 minutos para chegar ao local assim que a paciente teve o quadro estabilizado.

A irmã da vítima, Arquilene Santos, relatou que a família enfrentou dificuldades e demora para obter a remoção. Os parentes sustentam a avaliação de que Maria Conceição deveria ter sido transferida diretamente de Assis Brasil para o Pronto-Socorro de Rio Branco, sem necessidade de parada intermediária em Brasiléia.

Em resposta aos questionamentos, a secretaria informou que, ao dar entrada no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, a moradora passou por nova avaliação médica que indicou a necessidade de transferência imediata para a capital. Naquele momento, no entanto, a ambulância de suporte avançado do Samu responsável pelo trecho final estava retornando de uma viagem anterior a Rio Branco. A equipe aguardou o retorno da viatura à base e a preparação do veículo para seguir viagem até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

A nota da administração estadual ressalta que a paciente esteve acompanhada por profissionais de saúde em todas as etapas da rede pública e que o fluxo seguiu as limitações operacionais do momento. A manifestação oficial não estabelece relação causal entre os tempos de deslocamento e a intervenção cirúrgica que resultou na amputação dos membros superiores.

Maria Conceição segue internada na enfermaria ortopédica do Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o boletim médico repassado pela Sesacre, o estado clínico da paciente é estável e há previsão de alta médica para esta segunda-feira (10/8), a depender da evolução do quadro.

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