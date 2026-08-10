Secretaria se manifesta sobre socorro a moradora acidentada em ramal no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitiu uma nota oficial para esclarecer as etapas do atendimento prestado a Maria Conceição Lopes dos Santos, de 49 anos, que teve os dois braços amputados após um acidente no Ramal do Icuriã, em Assis Brasil. A manifestação da pasta ocorre após familiares da vítima denunciarem demora no resgate e questionarem o percurso do transporte até a capital.
De acordo com o órgão governamental, a paciente ficou presa às ferragens de uma caçamba por um período estimado entre duas e três horas. Após ser retirada do local do tombamento no último sábado (8/8), ela foi levada para a unidade de saúde do município de Assis Brasil, onde recebeu atendimento inicial e passou por um procedimento de estabilização que durou pouco mais de uma hora.
A Sesacre justificou a necessidade de buscar uma ambulância na cidade de Brasiléia para realizar o deslocamento da moradora. Segundo o documento, o veículo de suporte avançado que atende a região de Assis Brasil estava em manutenção técnica. Com a regulação do transporte, a unidade móvel levou cerca de 15 minutos para chegar ao local assim que a paciente teve o quadro estabilizado.
A irmã da vítima, Arquilene Santos, relatou que a família enfrentou dificuldades e demora para obter a remoção. Os parentes sustentam a avaliação de que Maria Conceição deveria ter sido transferida diretamente de Assis Brasil para o Pronto-Socorro de Rio Branco, sem necessidade de parada intermediária em Brasiléia.
Em resposta aos questionamentos, a secretaria informou que, ao dar entrada no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, a moradora passou por nova avaliação médica que indicou a necessidade de transferência imediata para a capital. Naquele momento, no entanto, a ambulância de suporte avançado do Samu responsável pelo trecho final estava retornando de uma viagem anterior a Rio Branco. A equipe aguardou o retorno da viatura à base e a preparação do veículo para seguir viagem até o Pronto-Socorro de Rio Branco.
A nota da administração estadual ressalta que a paciente esteve acompanhada por profissionais de saúde em todas as etapas da rede pública e que o fluxo seguiu as limitações operacionais do momento. A manifestação oficial não estabelece relação causal entre os tempos de deslocamento e a intervenção cirúrgica que resultou na amputação dos membros superiores.
Maria Conceição segue internada na enfermaria ortopédica do Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o boletim médico repassado pela Sesacre, o estado clínico da paciente é estável e há previsão de alta médica para esta segunda-feira (10/8), a depender da evolução do quadro.
Nota na Íntegra:
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) manifesta solidariedade à paciente e aos seus familiares diante das graves consequências do acidente ocorrido na zona rural de Assis Brasil e esclarece, quanto à assistência prestada pela rede estadual, o fluxo de atendimento realizado.
Conforme informações das equipes responsáveis, a paciente permaneceu entre duas e três horas presa às ferragens. Após ser retirada, foi conduzida à unidade de saúde de Assis Brasil, onde recebeu atendimento imediato. Em razão da gravidade das lesões, o processo de estabilização demandou pouco mais de uma hora.
Durante esse período, uma ambulância de Brasileia foi regulada para realizar a transferência ao Hospital Regional do Alto Acre, uma vez que a unidade móvel de suporte avançado que atende Assis Brasil encontrava-se em manutenção. Concluída a estabilização, a ambulância chegou à unidade em aproximadamente 15 minutos e realizou o transporte.
Em Brasileia, após avaliação médica, foi imediatamente solicitada a transferência para Rio Branco para atendimento especializado. Naquele momento, a unidade de suporte avançado do Samu estava retornando da capital, após concluir a transferência de outro paciente. Assim que retornou à base e foi preparada para o novo atendimento, a equipe realizou o transporte para o Pronto-Socorro de Rio Branco.
Atualmente, a paciente apresenta quadro clínico estável, permanece internada na enfermaria ortopédica e tem previsão de alta nesta segunda-feira, 10, caso mantenha evolução clínica favorável.
A Sesacre ressalta que a paciente permaneceu assistida pelas equipes de saúde durante todo o fluxo sob responsabilidade da rede e permanece à disposição da paciente e de seus familiares para os esclarecimentos necessários,