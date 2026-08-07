A boiadeira entrou para a história dos shows da Expoacre

A cantora sertaneja, Ana Castela, em seu primeiro show em Rio Branco, mobilizou famílias de toda a capital e lotou o Parque de Exposições da Expoacre 2026, na última quinta-feira (06).

“Viemos de Xapuri. Trouxemos nossa filha, que é uma grande fã, para realizar o sonho de assistir ao seu primeiro show”, revela Mário Sergio pai de uma fã de Ana Castela.

O show foi cantado em alto e bom som pelo público do começo ao fim e ainda contou momentos emocionantes.

Confira imagens da galeria de fotos do show de Ana Castela na Expoacre 2026. Os créditos são da Secretaria de Estado de Comunicação: