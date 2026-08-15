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Polícia cumpre mandado contra suspeito de ameaçar Flávio Bolsonaro

Homem publicou comentário com emojis de facas em rede social do candidato à Presidência

Por Redação ContilNet
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Polícia cumpre mandado contra suspeito de ameaçar Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro. — Foto: Reprodução

A Polícia do Senado Federal, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, cumpriu neste sábado (15/8) um mandado de busca e apreensão em Juiz de Fora (MG) contra um homem suspeito de fazer ameaças ao senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). O investigado foi conduzido para prestar depoimento, e a identidade dele não foi divulgada.

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A ameaça foi detectada pela Sala de Situação de Inteligência da Polícia do Senado, estrutura dedicada ao monitoramento de riscos a parlamentares durante o período eleitoral de 2026. Após a identificação da mensagem, o senador formalizou uma representação criminal perante a Polícia Legislativa.

O comentário investigado foi feito em uma publicação no perfil oficial do candidato. Na mensagem, o suspeito escreveu a frase “dessa vez deixa comigo”, acompanhada de emojis de facas.

Com a constatação do risco, a Secretaria de Polícia Legislativa acionou o Ministério Público de Minas Gerais. A Justiça autorizou a adoção de medidas cautelares, incluindo a apreensão de celulares, computadores e a quebra do sigilo telemático para a análise de mensagens e chamadas telefônicas. O material recolhido passará por perícia, e a investigação tramita sob sigilo.

A Justiça também impôs medidas protetivas que proíbem o homem de se aproximar a menos de 500 metros de Flávio Bolsonaro, sob pena de prisão preventiva. A restrição abrange a residência do senador, seus locais de trabalho e os compromissos da agenda de campanha.

Flávio Bolsonaro tem agenda eleitoral confirmada em Juiz de Fora para a próxima segunda-feira (17/8). O município mineiro foi o local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do candidato, foi atingido por um golpe de faca durante ato de rua na campanha presidencial de 2018.

Em nota oficial, a Polícia do Senado confirmou o cumprimento do mandado e informou que a operação integra o protocolo de segurança institucional adotado para a proteção dos congressistas durante a disputa eleitoral.

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