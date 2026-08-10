Entre as ocorrências registradas estão a queda de uma árvore e uma colisão envolvendo uma camionete Toyota Hilux que atingiu um poste

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Um temporal acompanhado de chuva intensa e ventos fortes provocou transtornos em diferentes pontos de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, na tarde desta segunda-feira (10), por volta das 14h30. Entre as ocorrências registradas estão a queda de uma árvore e uma colisão envolvendo uma camionete Toyota Hilux que atingiu um poste.

Na Rua Félix Gaspar, na região do bairro Formoso, uma árvore caiu durante a chuva e bloqueou completamente a via, impedindo a passagem de veículos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe para realizar a retirada da árvore e liberar a rua, garantindo a segurança de moradores e motoristas.

Já na Avenida 25 de Agosto, nas proximidades da residência do ex-deputado Ilderlei Cordeiro, uma Toyota Hilux atingiu um poste durante o período de chuva. Ainda não há informações confirmadas sobre possíveis feridos ou sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

As duas ocorrências foram registradas durante o temporal que atingiu a cidade e causou dificuldades em alguns pontos do município. As circunstâncias do acidente com a camionete ainda deverão ser apuradas.