A transmissão oficial do cargo está prevista para o dia 21 de agosto

Guida Aquino afirmou que o encontro foi marcado pelo respeito institucional e pelo diálogo. /Foto: reprodução

A ex-reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Guida Aquino, realizou nesta segunda-feira (10) uma entrega simbólica da chave da Reitoria ao professor Josimar Batista, reitor eleito da instituição. O encontro ocorreu durante o processo de transição entre as gestões e foi registrado por Guida em um vídeo publicado nas redes sociais.

A transmissão oficial do cargo está prevista para o dia 21 de agosto, mas Guida explicou que não poderá participar da cerimônia. Por isso, decidiu antecipar o encontro com Josimar e as equipes responsáveis pela transição para marcar simbolicamente a passagem da gestão.

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“Como infelizmente eu não vou poder estar no dia da transmissão de cargo, que será dia 21, chamei o professor Josimar e toda a equipe para desejar a ele muita boa sorte”, afirmou a ex-reitora.

Durante o encontro, Guida entregou a chave da Reitoria ao reitor eleito, destacando que a partir da nova gestão ele terá a responsabilidade de conduzir a universidade pelos próximos quatro anos.

Josimar Batista recebeu o gesto destacando a responsabilidade que terá à frente da instituição. “Já estou puxando a chave, né? Isso significa ansiedade, mas também compromisso com a comunidade”, afirmou.

O reitor eleito também agradeceu a Guida pelo período em que esteve à frente da UFAC e ressaltou a trajetória construída dentro da universidade, tanto na docência quanto em funções de gestão.

“A UFAC é maior. Nós somos o mesmo projeto”, afirmou Josimar, ao defender a continuidade do trabalho desenvolvido na instituição e reforçar o papel da universidade na sociedade acreana.

Josimar também mencionou a professora Almecina, que assumirá a vice-reitoria, e afirmou que a nova equipe pretende trabalhar durante os próximos quatro anos para ampliar os avanços já construídos pela UFAC.

Na legenda da publicação, Guida Aquino afirmou que o encontro foi marcado pelo respeito institucional e pelo diálogo. A ex-reitora também destacou que encerra um ciclo de oito anos à frente da universidade com a convicção de que o trabalho realizado foi resultado de um esforço coletivo.

“O legado construído ao longo desses oito anos pertence à Universidade, porque foi fruto do trabalho coletivo de muitas pessoas que acreditaram no mesmo propósito”, escreveu.

Guida desejou uma gestão exitosa a Josimar Batista e à nova equipe e afirmou esperar que a UFAC continue crescendo, inovando e contribuindo para a transformação da sociedade.

A ex-reitora já havia comunicado anteriormente à comunidade acadêmica que deixaria o cargo a partir desta terça-feira (11). Em uma carta publicada antes da transição, Guida agradeceu a estudantes, professores, técnicos e demais integrantes da universidade pelos oito anos em que esteve à frente da instituição.

Josimar Batista deverá assumir oficialmente a Reitoria após a cerimônia de transmissão de cargo, dando início a um novo ciclo de quatro anos na administração da UFAC.