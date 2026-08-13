TJ prorroga validade de concurso para Analista Judiciário; saiba mais

O tribunal informou que a extensão foi adotada por critérios administrativos

A medida não amplia a validade de outros cargos do concurso | Foto: Reprodução

Quem foi aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para o cargo de Analista Judiciário – Direito terá mais tempo para ser convocado. O tribunal decidiu ampliar por dois anos o prazo de validade do certame.

A nova data limite passou a ser 24 de agosto de 2028. Antes, o concurso terminaria em 24 de agosto de 2026. A mudança foi oficializada por meio do Edital nº 53, publicado nesta quinta-feira (13).

O concurso foi realizado com base no Edital de Abertura nº 01/2024. O resultado final havia sido homologado parcialmente em agosto de 2024, dando início ao período de validade do processo seletivo.

Na prática, a prorrogação significa que o TJAC poderá continuar utilizando a lista de aprovados para preencher vagas efetivas do quadro do Judiciário durante os próximos dois anos, caso haja necessidade e disponibilidade para novas nomeações.

A decisão está de acordo com as regras previstas no próprio concurso e com a Constituição Federal, que permite uma única prorrogação da validade de um concurso pelo mesmo período original.

O tribunal informou que a extensão foi adotada por critérios administrativos e para preservar a possibilidade de futuras convocações.

A medida não amplia a validade de outros cargos do concurso. A prorrogação anunciada pelo TJAC é específica para a função de Analista Judiciário – Direito, na área Judiciária.