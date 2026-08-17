Oportunidades estão distribuídas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Sede da Ufac em Rio Branco/Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu processo seletivo para o preenchimento de 758 vagas residuais nos cursos de graduação no segundo semestre de 2026. As oportunidades são destinadas a estudantes que já possuem vínculo com uma instituição de ensino superior ou a pessoas que já concluíram uma graduação e desejam ingressar em outro curso.

Do total, 548 vagas estão no campus de Rio Branco e 210 no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. As oportunidades abrangem diferentes cursos e períodos da graduação, incluindo áreas como Medicina, Direito, Enfermagem, Engenharias, Psicologia, Nutrição, Jornalismo e licenciaturas.

O processo seletivo é regulamentado pelo Edital nº 40/2026 da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), publicado em 14 de agosto. De acordo com o documento, as vagas residuais surgem de situações como desistências, desligamentos, transferências, remanejamentos, reopções de curso e vagas que não foram preenchidas em processos anteriores.

Quem pode concorrer

A seleção não substitui o processo regular de ingresso na universidade e não é voltada a estudantes que estão concluindo o ensino médio. O edital estabelece modalidades específicas para quem já está no ensino superior ou possui diploma.

Podem participar estudantes de outras instituições de ensino superior, brasileiras ou estrangeiras devidamente credenciadas, alunos de outros campi da própria Ufac e pessoas que já possuem diploma de graduação.

A ordem de prioridade definida pela universidade é:

transferência voluntária externa para o mesmo curso;

remanejamento para o mesmo curso entre campi da Ufac;

transferência externa para curso da mesma área do conhecimento;

reopção para curso da mesma área;

reopção para qualquer curso da Ufac;

ingresso de graduados em curso da mesma área do conhecimento.

As modalidades seguintes só serão analisadas quando as vagas não forem preenchidas pelas anteriores.

548 vagas em Rio Branco

O campus da capital concentra a maior parte das oportunidades, com 548 vagas distribuídas entre 34 cursos e diferentes períodos.

Entre os cursos com maior número de vagas estão Letras – Francês, com 44; História – Bacharelado, com 43; Física – ABI, com 42; Teatro – ABI, com 36; Geografia – Bacharelado, com 30; Química – Licenciatura, com 28; e Engenharia Agronômica, com 26.

Também há oportunidades em cursos bastante procurados, como Direito, Medicina, Enfermagem, Jornalismo, Psicologia, Nutrição, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação.

A distribuição inclui:

Ciências Biológicas – Licenciatura: 9 vagas;

Ciências Contábeis – Bacharelado: 4;

Ciências Econômicas – Bacharelado: 20;

Ciências Sociais – ABI: 15;

Direito – Bacharelado: 10;

Educação Física – Bacharelado: 3;

Educação Física – Licenciatura: 24;

Enfermagem – Bacharelado: 9;

Engenharia Agronômica – Bacharelado: 26;

Engenharia Civil – Bacharelado: 2;

Engenharia Elétrica – Bacharelado: 7;

Engenharia Florestal – Bacharelado: 14;

Filosofia – Licenciatura: 3;

Física – ABI: 42;

Geografia – Bacharelado: 30;

Geografia – Licenciatura: 17;

História – Bacharelado: 43;

História – Licenciatura Matutino: 22;

História – Licenciatura Noturno: 26;

Jornalismo – Bacharelado: 4;

Letras – Espanhol – Licenciatura: 4;

Letras – Francês – Licenciatura: 44;

Letras – Inglês – Licenciatura: 16;

Letras – Libras – Licenciatura: 17;

Letras – Português – Licenciatura: 10;

Matemática – Licenciatura: 24;

Medicina – Bacharelado: 4;

Medicina Veterinária – Bacharelado: 2;

Música – Licenciatura: 2;

Nutrição – Bacharelado: 3;

Pedagogia – Licenciatura: 10;

Psicologia – Bacharelado: 3;

Química – Licenciatura: 28;

Saúde Coletiva – Bacharelado: 8;

Sistemas de Informação – Bacharelado: 7;

Teatro – ABI: 36.

Cruzeiro do Sul tem 210 vagas

No Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, são 210 oportunidades distribuídas entre dez cursos.

As vagas estão divididas da seguinte forma:

Ciências Biológicas – Licenciatura: 25;

Ciências Biológicas – Bacharelado: 33;

Direito – Bacharelado: 2;

Enfermagem – Bacharelado: 6;

Engenharia Agronômica – Bacharelado: 26;

Engenharia Florestal – Bacharelado: 45;

Letras – Espanhol – Licenciatura: 24;

Letras – Inglês – Licenciatura: 24;

Letras – Português – Licenciatura: 5;

Pedagogia – Licenciatura: 20.

Candidato precisa ficar atento ao período

As vagas não estão concentradas necessariamente no início dos cursos. Há oportunidades em diferentes períodos, e o candidato precisa comprovar que já cumpriu o percentual de carga horária exigido para concorrer à vaga pretendida.

Para cursos com quatro anos de duração que tenham vagas no 2º, 4º e 6º períodos, por exemplo, o edital estabelece faixas de 15% a 37,5% de carga horária integralizada para o 2º período; 37,5% a 62,5% para o 4º; e 62,5% a 70% para o 6º. Os percentuais mudam de acordo com a duração do curso e o período escolhido.

Quem não estiver dentro da faixa correspondente ao período pretendido terá a inscrição indeferida. O edital estabelece que, nesse caso, não caberá recurso.

Inscrições começam nesta quarta

As inscrições serão abertas às 0h desta quarta-feira (19) e poderão ser feitas até as 23h59 de 26 de agosto, sempre considerando o horário oficial do Acre.

O procedimento será exclusivamente pela internet, por meio do sistema de vagas residuais da Ufac. O candidato deverá preencher o formulário e anexar os documentos exigidos em formato PDF.

Cada pessoa poderá fazer apenas uma inscrição. Depois do encerramento do prazo, não será possível alterar o curso, campus, período ou modalidade escolhidos.

Como será a seleção

O processo terá três fases. Na primeira, a universidade verifica a documentação e se o candidato atende aos requisitos da modalidade escolhida.

Se houver mais candidatos habilitados do que vagas, será realizada uma segunda etapa. Para grupos de até 30 candidatos por curso e período, a classificação poderá considerar a média aritmética ou o coeficiente de rendimento do histórico escolar. Quando houver mais de 30 candidatos, será aplicada uma prova objetiva.

A prova terá 60 questões de múltipla escolha, duração de quatro horas e nota mínima de 50% da pontuação total.

Se o número de candidatos habilitados for igual ou inferior ao número de vagas disponíveis, o edital prevê direito imediato à vaga, desde que o candidato cumpra todos os requisitos da modalidade.

A terceira fase consiste na validação da documentação acadêmica junto às instituições de origem. Eventuais irregularidades podem levar à eliminação.

Cronograma

O período de inscrições vai de 19 a 26 de agosto. O edital prevê ainda a divulgação do conteúdo programático para os cursos que eventualmente tenham prova objetiva, análise da documentação, período para recursos e divulgação dos resultados das diferentes fases.

A prova objetiva está prevista para 20 de setembro, enquanto o resultado final da terceira fase e o cronograma de matrículas deverão ser divulgados em 22 de outubro.

A universidade ressalta que os candidatos devem acompanhar as publicações oficiais e cumprir os prazos estabelecidos no edital.

Os aprovados dentro do número de vagas deverão realizar a matrícula institucional e, posteriormente, a matrícula curricular. Quem não cumprir o prazo para a matrícula curricular perderá automaticamente a vaga.

Veja o edital completo:

edital