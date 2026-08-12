Vai esquentar! Novo veranico começa nesta quarta e intensifica calor no Norte

Rondônia e o sul do Amazonas estão entre as áreas com previsão de máximas entre 36°C e 39°C

Com máxima acima da média, veranico atinge o Acre até 19 de agosto | Foto: Reprodução

Um novo período de calor intenso deve atingir diferentes regiões do Brasil a partir desta quarta-feira (12) e permanecer até 19 de agosto. O chamado veranico deve alcançar áreas do Norte do país, incluindo parte do Acre, além de estados do Centro-Oeste e Nordeste.

A previsão é da Climatempo, que aponta que este será um dos episódios mais amplos e duradouros de calor acima da média registrados durante o inverno de 2026.

Em algumas regiões do país, os termômetros podem chegar aos 42°C. As maiores temperaturas são esperadas principalmente em áreas de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sudeste do Pará, sul do Maranhão e Piauí.

Na Região Norte, o calor também deve ganhar força. Rondônia e o sul do Amazonas estão entre as áreas com previsão de máximas entre 36°C e 39°C.

Calor acima do normal

Durante o período, várias localidades devem passar dias seguidos com temperaturas pelo menos 3°C acima do que normalmente é registrado em agosto. Em determinados pontos, a diferença pode chegar a 5°C.

Mesmo com o calor forte, a previsão não caracteriza uma onda de calor. O fenômeno é chamado de veranico porque, apesar das temperaturas elevadas durante vários dias, as noites tendem a continuar relativamente mais amenas em comparação com as tardes.

Este será o terceiro episódio de veranico previsto para o inverno deste ano. O primeiro aconteceu entre 17 e 24 de julho, enquanto o segundo foi registrado de 3 a 7 de agosto.

A diferença é que o novo período deve durar mais tempo e atingir uma área maior do território brasileiro.

Por que vai esquentar?

O aumento das temperaturas está relacionado às condições dos ventos e à atuação de um sistema de alta pressão sobre o interior do país.

Esse sistema dificulta a formação de nuvens e favorece a presença do sol por mais horas durante o dia. Além disso, a circulação atmosférica deve impedir que massas de ar frio avancem com força para o interior do Brasil.

As frentes frias previstas para os próximos dias devem ficar concentradas principalmente no extremo sul do país e avançar em direção ao oceano.

Na faixa litorânea do Sudeste, duas frentes frias devem passar entre os dias 12 e 19, mas a atuação delas será mais distante do interior.

Com menos influência do ar polar, tempo mais seco e maior presença de sol, as temperaturas tendem a subir em várias áreas do país. No Norte, o cenário deve manter o calor elevado e afetar também parte do território acreano.