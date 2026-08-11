11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente

Empresa que vai fazer manutenção na BR-317 é oficializada pelo governo Lula

A homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº 90178/2026 foi publicada nesta terça-feira (11) no Diário Oficial da União

Por Matheus Mello, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Empresa que vai fazer manutenção na BR-317 é oficializada pelo governo Lula
Contrato foi homologado pelo DNIT/Foto: Reprodução

O governo federal oficializou a empresa que ficará responsável pelos serviços de manutenção e recuperação de um trecho de 105 quilômetros da BR-317, no Acre. A Andrade Construções, Terraplenagem e Pavimentação Ltda. foi declarada vencedora de uma licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com uma proposta de R$ 79.899.998,95.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº 90178/2026 foi publicada nesta terça-feira (11) no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Superintendência Regional do DNIT no Acre.

O contrato prevê a execução de serviços de conservação e recuperação da BR-317 no trecho entre o km 91 e o km 196, totalizando 105 quilômetros de extensão. O segmento começa no entroncamento com a AC-90, no sentido de Senador Guiomard, e segue até a região da Fazenda Três Meninas.

A área faz parte do trecho da rodovia que liga a divisa entre o Amazonas e o Acre à fronteira do Brasil com o Peru. Conhecida como Estrada do Pacífico, a BR-317 é considerada estratégica para o transporte de passageiros e cargas, além da ligação do Acre com outros estados e com países vizinhos.

O serviço contratado inclui intervenções voltadas à conservação e recuperação da rodovia, com o objetivo de preservar as condições de trafegabilidade e segurança para os usuários.

A licitação integra o Lote 02 do plano de manutenção do DNIT e utiliza a versão 202604A do Sistema Nacional de Viação (SNV). O projeto contempla os códigos 317BAC0210, 317BAC0230, 317BAC0250, 317BAC0260 e 317BAC0370.

A empresa vencedora está registrada sob o CNPJ nº 05.659.781/0001-44. Após as etapas de análise das propostas, lances e documentação, a administração pública considerou adequada a oferta apresentada de R$ 79.899.998,95 para o Item 1 do edital.

A homologação foi assinada pelo superintendente regional do DNIT no Acre, Ricardo Augusto Mello de Araújo.

Publicação no DOU

O resultado do julgamento foi publicado na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial da União. O documento oficial informa que a licitação tem como objeto a execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária, incluindo conservação e recuperação da BR-317 no trecho entre a divisa Amazonas/Acre e a fronteira Brasil/Peru.

O edital estabelece como segmento contemplado os quilômetros 91 a 196, com extensão total de 105 quilômetros.

Com a homologação, a Andrade Construções, Terraplenagem e Pavimentação Ltda. passa oficialmente à condição de vencedora do certame. A ata completa do processo pode ser consultada no portal de compras do governo federal.

Confira o decreto:

RESULTADO DE JULGAMENTO – RESULTADO DE JULGAMENTO – DOU – Imprensa Nacional

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.