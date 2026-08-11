A homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº 90178/2026 foi publicada nesta terça-feira (11) no Diário Oficial da União

Contrato foi homologado pelo DNIT/Foto: Reprodução

O governo federal oficializou a empresa que ficará responsável pelos serviços de manutenção e recuperação de um trecho de 105 quilômetros da BR-317, no Acre. A Andrade Construções, Terraplenagem e Pavimentação Ltda. foi declarada vencedora de uma licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com uma proposta de R$ 79.899.998,95.

A homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº 90178/2026 foi publicada nesta terça-feira (11) no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Superintendência Regional do DNIT no Acre.

O contrato prevê a execução de serviços de conservação e recuperação da BR-317 no trecho entre o km 91 e o km 196, totalizando 105 quilômetros de extensão. O segmento começa no entroncamento com a AC-90, no sentido de Senador Guiomard, e segue até a região da Fazenda Três Meninas.

A área faz parte do trecho da rodovia que liga a divisa entre o Amazonas e o Acre à fronteira do Brasil com o Peru. Conhecida como Estrada do Pacífico, a BR-317 é considerada estratégica para o transporte de passageiros e cargas, além da ligação do Acre com outros estados e com países vizinhos.

O serviço contratado inclui intervenções voltadas à conservação e recuperação da rodovia, com o objetivo de preservar as condições de trafegabilidade e segurança para os usuários.

A licitação integra o Lote 02 do plano de manutenção do DNIT e utiliza a versão 202604A do Sistema Nacional de Viação (SNV). O projeto contempla os códigos 317BAC0210, 317BAC0230, 317BAC0250, 317BAC0260 e 317BAC0370.

A empresa vencedora está registrada sob o CNPJ nº 05.659.781/0001-44. Após as etapas de análise das propostas, lances e documentação, a administração pública considerou adequada a oferta apresentada de R$ 79.899.998,95 para o Item 1 do edital.

A homologação foi assinada pelo superintendente regional do DNIT no Acre, Ricardo Augusto Mello de Araújo.

Publicação no DOU

O resultado do julgamento foi publicado na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial da União. O documento oficial informa que a licitação tem como objeto a execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária, incluindo conservação e recuperação da BR-317 no trecho entre a divisa Amazonas/Acre e a fronteira Brasil/Peru.

O edital estabelece como segmento contemplado os quilômetros 91 a 196, com extensão total de 105 quilômetros.

Com a homologação, a Andrade Construções, Terraplenagem e Pavimentação Ltda. passa oficialmente à condição de vencedora do certame. A ata completa do processo pode ser consultada no portal de compras do governo federal.

Confira o decreto:

RESULTADO DE JULGAMENTO – RESULTADO DE JULGAMENTO – DOU – Imprensa Nacional