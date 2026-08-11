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Com 10 eixos, plano de governo de Mailza e Jéssica revela metas para o Acre; veja

Documento reúne propostas para áreas como saúde, educação, segurança e economia entre 2027 e 2030

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Com 10 eixos, plano de governo de Mailza e Jéssica revela metas para o Acre; veja
O plano também dedica um eixo à habitação, desenvolvimento urbano, saneamento e mobilidade./ Foto: reprodução

A pré-candidata ao governo do Acre, Mailza Assis, e a pré-candidata a vice-governadora, Jéssica Sales, apresentam um plano de governo para o período de 2027 a 2030 estruturado em 10 Eixos Estratégicos. O documento reúne programas e ações voltados para diferentes áreas da administração pública e estabelece as principais prioridades da chapa para os próximos quatro anos.

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O plano está dividido em programas estruturantes e ações concretas, contemplando áreas sociais, econômicas, ambientais e de infraestrutura. Entre os temas estão educação, saúde, segurança pública, agricultura, desenvolvimento econômico, habitação, saneamento e transformação digital da gestão.

Na educação, o primeiro eixo, intitulado “Educação que Transforma Vidas e Prepara o Acre para o Futuro”, reúne seis programas. Entre as propostas estão a ampliação da educação em tempo integral, ações de alfabetização, o programa Aprender Mais Acre e iniciativas relacionadas à ciência, cultura e bioeconomia.

A saúde aparece no segundo eixo, “Saúde Perto das Pessoas”, que concentra quatro programas. O plano inclui propostas como o Opera Acre, o Agora Tem Especialista, ações voltadas à saúde da mulher, uma linha de atendimento para o neurodesenvolvimento infantil e a implantação do prontuário eletrônico.

Mutirão de Cirurgias do Projeto Opera Acre acontece neste final de semana

Projeto Opera Acre realiza procedimentos de alta complexidade na capital e interior | Foto: Secom

Para a segurança pública, a proposta é apresentada no eixo “Segurança para Viver em Paz”, com oito programas. Entre as medidas estão o Pacto pela Vida, o enfrentamento ao crime organizado, o fortalecimento da inteligência nas áreas de fronteira, o monitoramento de medidas protetivas e ações de ressocialização.

O quarto eixo, “Proteção, Inclusão e Qualidade de Vida”, reúne oito programas voltados às políticas sociais. O documento cita iniciativas como o Acre de Todos e o Alimenta Acre, além de ações para atendimento a migrantes na região de tríplice fronteira, políticas direcionadas às mulheres e ajuda humanitária por meio da Defesa Civil.

No campo, o plano de Mailza e Jéssica prevê 11 programas dentro do eixo “Agronegócio e Agricultura Familiar”. Entre as propostas estão patrulhas mecanizadas, melhorias nos Ramais da Produção, a Rota do Cacau, açudagem e incentivo às cadeias produtivas do leite, café, peixe e cacau.

A melhoria de ramais está entre as metas

A melhoria de ramais está entre as metas | Foto: Ascom

O desenvolvimento econômico é tratado no eixo “Economia do Futuro: Inovação, Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional”. São sete programas que incluem propostas de industrialização, aproveitamento das Áreas de Livre Comércio (ALCs) e da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), atração de investimentos para a Rota Quadrante Rondon, além de ações para o turismo e microcrédito.

Na infraestrutura, o eixo “Infraestrutura, Logística e Integração Transfronteiriça” reúne quatro programas. Entre as propostas estão a criação do Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT), a substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto, a modernização de aeródromos e intervenções na orla de Rio Branco.

O plano também dedica um eixo à habitação, desenvolvimento urbano, saneamento e mobilidade. Entre as propostas estão programas de habitação de interesse social, o Viver Mais, voltado à população idosa, o Minha Terra de Papel Passado, para regularização fundiária, e medidas para ampliar o acesso ao saneamento.

O plano também dedica um eixo à habitação, desenvolvimento urbano, saneamento e mobilidade | Foto: José Caminha

As questões ambientais aparecem no eixo “Meio Ambiente, Sustentabilidade e Resiliência Climática”, que reúne quatro programas. O documento prevê ações de combate ao desmatamento e às queimadas, comercialização de créditos de carbono, concessões florestais e políticas de valorização dos povos indígenas.

Já o décimo eixo trata da modernização da administração pública. Com o título “Gestão Inteligente, Transparente e Digital”, reúne oito programas, entre eles o Planeja Acre, o Escritório de Projetos, o SEFAZ Digital 4.0, iniciativas relacionadas à previdência e a plataforma de dados InfoAcre.

Com os dez eixos, Mailza e Jéssica apresentam uma proposta de governo que combina políticas sociais, investimentos em infraestrutura, incentivo à produção e ao desenvolvimento econômico e modernização da administração pública. O documento estabelece as diretrizes que a chapa pretende adotar caso seja eleita para comandar o Acre no período de 2027 a 2030.

Confira Plano de Governo na íntegra:

PLANO DE GOVERNO MAILZA E JESSICA

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