Prefeitura de Rio Branco decreta situação de emergência por causa da seca

Decisão ocorre diante da redução das chuvas e da queda no nível e na vazão do Rio Acre

Decisão ocorre diante da redução das chuvas e da queda no nível e na vazão do Rio Acre/Foto: Juan Diaz

A Prefeitura de Rio Branco declarou situação de emergência nas áreas do município afetadas pela estiagem. A medida terá validade de 180 dias e foi oficializada em decreto publicado na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial.

A decisão ocorre diante da redução das chuvas e da queda no nível e na vazão do Rio Acre e de seus afluentes. Igarapés, nascentes, poços e pequenos reservatórios também apresentam diminuição da disponibilidade de água, situação que começa a comprometer o abastecimento humano, a criação de animais e atividades produtivas.

O cenário vem atingindo principalmente comunidades rurais e setores como agricultura familiar, pecuária e pesca artesanal. A estiagem também pode afetar o funcionamento de escolas, unidades de saúde e outros serviços essenciais nas regiões mais vulneráveis.

Levantamentos da Defesa Civil municipal apontam ainda aumento da necessidade de distribuição emergencial de água potável por caminhões-pipa. Segundo o decreto, os impactos provocados pela estiagem já exigem uma resposta que ultrapassa a capacidade habitual do município, abrindo caminho para a busca de apoio dos governos estadual e federal.

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Com a situação de emergência, órgãos municipais poderão ser mobilizados para ações de enfrentamento à seca. Entre as prioridades estão o fornecimento de água potável às áreas atingidas, assistência às famílias afetadas e apoio às atividades agropecuárias e aos meios de subsistência das comunidades rurais.

O decreto também determina medidas para manter em funcionamento escolas e unidades de saúde, além de ações voltadas à proteção da saúde pública e ao reforço da vigilância epidemiológica. A evolução da estiagem deverá ser acompanhada permanentemente pela Defesa Civil.