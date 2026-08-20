Agosto tem 27 concursos abertos com salários de até R$ 27,2 mil

Compilado nacional reúne oportunidades para níveis médio, técnico e superior em diversas áreas da administração pública; atenção aos prazos é fundamental

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O mês de agosto de 2026 confirma a tendência de aceleração nas contratações do setor público em todas as regiões do país. Para os estudantes que buscam garantir a aprovação ainda este ano, há um leque abrangente de seleções que já estão com o período de candidatura aberto, oferecendo estabilidade, benefícios atrativos e excelentes planos de carreira.

A diversidade de órgãos com editais publicados contempla candidatos de formações gerais e especializadas nas esferas municipal, estadual e federal.

Atenção aos Prazos: Ficar atento ao calendário do edital e efetuar o pagamento do boleto bancário dentro da data limite é essencial para garantir a participação nas provas.

Mapeamento das seleções, teto salarial e perfil das vagas

A escolha da oportunidade ideal exige a análise minuciosa dos requisitos de cada publicação oficial. De acordo com o balanço analítico e o levantamento técnico organizados pelo portal especializado Direção Concursos, as opções disponíveis abrangem múltiplos setores da estrutura estatal.

Conforme os dados oficiais consolidado e os resumos informativos apresentados na cobertura do Direção Concursos, o quadro de seleções abertas organiza-se nos seguintes pontos centrais:

Volume de Oportunidades: O levantamento do Direção Concursos contabiliza a oferta total de 10.623 vagas imediatas , além da formação de cadastros de reserva técnica;

Total de Editais: A compilação reúne 27 concursos públicos com formulários de inscrição abertos no país;

Abrangência de Carreiras: As vagas trazidas pelo Direção Concursos englobam áreas administrativas, policiais, fiscais, de saúde, educação e do Poder Judiciário;

Teto Remuneratório: As informações divulgadas pelo Direção Concursos apontam que os vencimentos iniciais variam conforme a escolaridade, podendo atingir o topo de R$ 27.270,61 nos cargos de elite.

Especialistas em exames do Direção Concursos recomendam que os candidatos baixem o edital do certame escolhido, verifiquem o conteúdo programático e organizem uma rotina semanal focada na resolução de exercícios anteriores aplicados pela banca organizadora.

FAQ

Quantos concursos públicos estão com inscrições abertas no mês de agosto?

Segundo levantamento do Direção Concursos, há 27 editais com inscrições ativas no país.

Qual é o total de vagas e a remuneração máxima oferecida nessas seleções?

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, são 10.623 vagas imediatas com salários iniciais que chegam a R$ 27.270,61.

Quais formações são exigidas para disputar as vagas abertas?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, há oportunidades voltadas para candidatos de níveis médio, técnico e superior.

Acompanhe os prazos de inscrição nas páginas oficiais das bancas organizadoras, estruture seu plano de revisões focado no conteúdo do edital e mantenha a consistência nos simulados práticos. Escolha a sua área de preferência e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, cronogramas, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom