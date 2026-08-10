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Inscrições para o programa Mulheres Mil terminam nesta segunda-feira

Programa oferece cursos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade em seis municípios

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Inscrições para o programa Mulheres Mil terminam nesta segunda-feira
Ao todo, serão formadas 11 turmas, com cursos de 200 a 220 horas. — Foto: Reprodução

As mulheres interessadas em participar do Programa Mulheres Mil + Cuidados têm até esta segunda-feira (10) para realizar a inscrição. Ao todo, o Instituto Federal do Acre (Ifac), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), oferece mais de 300 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional.

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As oportunidades são destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social e estão distribuídas entre Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Ao todo, serão formadas 11 turmas, com cursos de 200 a 220 horas e previsão de certificação das participantes até dezembro deste ano.

Há várias opções de cursos, sobretudo de Agricultora Familiar, Agente de Alimentação Escolar, Assistente Escolar, Copeira, Cuidadora Infantil e Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

LEIA TAMBÉM: Ifac inicia nesta segunda-feira as inscrições para os cursos do Programa Mulheres Mil + Cuidados

Um dos diferenciais do programa é a oferta de cuidotecas, espaços preparados para receber os filhos das estudantes durante o período das aulas. A iniciativa busca permitir que as mães participem da formação profissional sem precisar interromper os estudos por não terem com quem deixar as crianças.

Onde se inscrever

As inscrições são realizadas presencialmente, conforme as orientações de cada edital.

  • Rio Branco: Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) – Campos Pereira, na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, e Campus Baixada do Sol/Transacreana, na Rodovia AC-90, Km 20, antiga Escola da Floresta;
  • Cruzeiro do Sul: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Avenida 15 de Novembro, nº 494, Centro, ao lado do posto de atendimento do Bolsa Família e próximo à escadaria da Escola São José;
  • Tarauacá: Secretaria Municipal de Promoção Social, na Avenida Coronel Juvêncio de Menezes, nº 267;
  • Sena Madureira: Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, na Rua Virgulino de Alencar, nº 281, bairro Pista;
  • Xapuri: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (Semulher), na Rua Coronel Brandão, nº 110, Centro, em frente à Escola Anthero Soares.

Cursos disponíveis

As vagas estão distribuídas entre diferentes formações profissionais, de acordo com o município e a turma ofertada:

  • Agricultora Familiar;
  • Agente de Alimentação Escolar;
  • Assistente Escolar;
  • Copeira;
  • Cuidadora Infantil;
  • Introdução à Interpretação em Libras.

Os editais específicos de cada município apresentam as regras, documentos necessários e demais orientações para a inscrição. As interessadas devem procurar o local indicado até esta segunda-feira (10) para garantir a participação no processo seletivo.

CLIQUE AQUI PARA MAIS INFORMAÇÕES.

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