Estado convoca novos professores e profissionais da Educação; confira

As convocações foram publicadas em três editais diferentes no Diário Oficial

O Governo do Acre convocou candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária. /Foto: Reprodução

O Governo do Acre convocou candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária de profissionais da educação. As convocações foram publicadas em três editais diferentes no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (10), contemplando vagas para Educação Especial, Ensino Regular, Educação do Campo e Educação Escolar Indígena.

O primeiro edital, nº 037 SEAD/SEE, convoca uma candidata para atuar no projeto Caminhos da Educação no Campo, na área de Ciências Humanas, destinada aos anos finais do ensino fundamental e ou ensino médio, na zona rural de Epitaciolândia.

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O segundo edital, nº 125 SEAD/SEE, reúne convocações para diferentes áreas da rede estadual. Na Educação Especial, foram chamados candidatos para os cargos de Assistente Educacional em Cruzeiro do Sul e Xapuri, além de Professor P1, Mediador em Brasileia, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia.

Somente em Cruzeiro do Sul, seis candidatos foram convocados para o cargo de Professor P1, Mediador. O edital também chama profissionais para o Ensino Regular, com uma vaga para Professor PNS, P2 de Biologia e Ciências e outra para Língua Portuguesa, ambas destinadas ao município.

O terceiro edital, nº 012 SEAD/SEE/INDÍGENA, é voltado especificamente para a contratação temporária de professores para a Educação Escolar Indígena. Ao todo, três candidatos foram convocados para atuar em escolas indígenas de Feijó e Mâncio Lima.

Os candidatos convocados pelos três editais têm até o dia 21 de agosto de 2026 para apresentar a documentação exigida e realizar os procedimentos necessários para a assinatura do contrato. O atendimento será realizado das 7h30 às 13h30, nos locais indicados em cada edital, de acordo com o município e a vaga para a qual o candidato foi convocado.

Entre os documentos exigidos estão carteira de identidade, CPF, título eleitoral, carteira de trabalho, diploma ou declaração de conclusão do curso, comprovante de endereço, certidões negativas das Justiças Estadual e Federal, declarações previstas no processo seletivo, comprovante de conta corrente do Banco do Brasil e atestado médico pré-admissional.

Para os cargos de Educação Especial, também são exigidos certificados de formação específica. Para Assistente Educacional, é necessário curso na área de Educação Especial com carga horária mínima de 40 horas. Para Professor Mediador P1, a formação exigida deve totalizar 180 horas.

Os convocados para a Educação Escolar Indígena também devem apresentar a documentação prevista no edital específico. As declarações necessárias para a contratação estão disponíveis nos canais indicados pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD).

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), pelo telefone (68) 3213 2331, ou à SEAD, pelo e mail concursos.gov@gmail.com.

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