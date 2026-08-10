10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Acessórios essenciais para quem está começando a correr

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acessórios essenciais para quem está começando a correr
Reprodução

Começar na corrida costuma despertar uma dúvida prática logo nos primeiros treinos: o que realmente faz diferença e o que pode ficar para depois. Para quem está construindo constância, os acessórios certos ajudam a reduzir incômodos, organizar a rotina e tornar a experiência mais segura, especialmente em percursos ao ar livre e em horários de sol forte.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Nesse início, o mais importante não é montar um arsenal de equipamentos, mas entender a função de cada item. Alguns acessórios contribuem para o conforto e a proteção, enquanto outros evitam pequenas distrações que atrapalham o treino, como o suor excessivo e objetos soltos. Quando a escolha é bem feita, a corrida tende a ficar mais leve.

1. Escolha um tênis com bom ajuste e amortecimento

O primeiro item essencial é o tênis. Para quem está começando, a prioridade não deve ser o modelo mais chamativo, e sim um calçado que acomode bem o pé, ofereça estabilidade e tenha amortecimento compatível com treinos moderados. Um tênis apertado gera atrito, enquanto um modelo largo demais provoca instabilidade e aumenta a chance de bolhas.

Também vale observar o tipo de pisada, o formato do pé e a sensação real durante a passada. Em vez de escolher apenas pela aparência, é mais prudente caminhar e trotar com o modelo antes da compra. Para iniciantes, o conforto consistente costuma ser muito mais útil do que tecnologias complexas que ainda não serão plenamente aproveitadas.

2. Roupas leves e respiráveis reduzem os desconfortos

A roupa adequada interfere mais no treino do que parece. Tecidos leves e com boa respirabilidade ajudam a controlar a umidade e reduzem a sensação de peso causada pelo suor. Em treinos curtos, isso já faz diferença, mas em dias quentes torna-se ainda mais importante para manter o corpo em condição confortável por mais tempo.

Peças muito grossas, de algodão pesado ou com costuras que raspam na pele podem gerar irritação em regiões como axilas, virilha e cintura. Para começar, o básico bem escolhido resolve: camiseta técnica, short confortável e top com boa sustentação. O foco deve estar sempre na liberdade de movimento e na praticidade de uso.

3. Meias esportivas que evitam atritos desnecessários

As meias recebem menos atenção do que merecem. Um bom par ajuda a diminuir o atrito dentro do tênis, melhora a acomodação do pé e contribui para o controle da umidade. Já as meias muito finas, folgadas ou com costuras mal posicionadas podem transformar um treino simples em uma sequência incômoda de dores e machucados.

Modelos esportivos costumam ter um ajuste mais firme e tecido que seca com mais rapidez. Para quem ainda está encontrando a combinação ideal entre calçado e vestuário, esse detalhe pode evitar bolhas nos dedos e no calcanhar. Em corridas, pequenos ajustes de contato fazem grande diferença na continuidade do treino.

4. Óculos de sol com firmeza e proteção UV adequada

Treinos ao ar livre exigem atenção à luminosidade, ao reflexo e ao vento. Em percursos expostos, proteger os olhos ajuda a manter a leitura do caminho, melhora o conforto visual e reduz a necessidade de semicerrar os olhos durante a corrida. Isso se mostra útil tanto em ruas abertas quanto em parques, ciclovias e orlas.

Nesse contexto, os modelos voltados à prática esportiva tendem a oferecer melhor encaixe e menos interferência no movimento. Para quem deseja entender as opções de óculos de sol baixa pace, vale observar pontos como leveza, aderência no rosto, proteção UV e estabilidade. Não se trata de estilo, mas de um acessório funcional.

5. Use boné ou viseira para controlar o sol e o suor

O boné e a viseira cumprem uma função simples, mas bastante útil: esses itens ajudam a reduzir a incidência direta do sol no rosto e colaboram no controle do suor que escorre para os olhos. Em treinos diurnos, especialmente nos horários de maior claridade, essa proteção adicional costuma melhorar a concentração no percurso.

A escolha entre boné e viseira depende da preferência pessoal e do clima. O boné oferece mais cobertura no topo da cabeça, enquanto a viseira, por outro lado, tende a ventilar melhor. Em ambos os casos, o ideal é buscar materiais leves, que apresentem secagem rápida e ajuste firme, sem apertar excessivamente.

6. Utilize cinto ou pochete para levar itens básicos

Correr com chave, documento, celular ou gel nos bolsos pode alterar o conforto e distrair ao longo do treino. Por isso, um cinto de corrida ou uma pochete compacta ajuda a distribuir melhor esses itens e evita o balanço constante que incomoda a passada. Para iniciantes, essa organização simples traz mais praticidade do que parece.

O mais importante é escolher um modelo com ajuste estável, compartimentos compatíveis com o necessário e material leve. Não há motivo para carregar peso em excesso no início. A função principal desse acessório é permitir que o essencial acompanhe o treino sem interferir de forma negativa no movimento natural do corpo.

7. Garrafa ou sistema de hidratação para os percursos

Nem todo treino exige que a hidratação seja levada na mão, mas esse item ganha relevância conforme a duração do exercício, a temperatura ambiente e o perfil do percurso. Em locais com poucos pontos de apoio, ter uma garrafa leve ou um sistema simples de hidratação pode evitar desconfortos intensos e interrupções desnecessárias.

Para quem está começando, a decisão deve considerar o tempo da corrida e o calor. Em saídas curtas, hidratar-se antes e depois pode bastar. Já em treinos mais longos ou sob temperaturas elevadas, levar água passa a ser uma escolha funcional. O segredo está em adaptar o acessório à necessidade real.

8. Relógio esportivo ou aplicativo monitora a evolução

Controlar o tempo, a distância e o ritmo ajuda a dar direção aos treinos, mesmo no início. Isso não significa transformar cada corrida em cobrança, mas observar a evolução de forma concreta. Um relógio esportivo ou mesmo um aplicativo confiável no celular pode cumprir esse papel e ajudar a perceber padrões de esforço.

Com esse acompanhamento, fica mais fácil evitar erros comuns, como começar rápido demais ou aumentar a carga sem critério. Para iniciantes, dados simples já bastam, como duração, distância e frequência semanal. O acessório ideal informa sem complicar, favorecendo a constância em vez da ansiedade.

9. Use protetor para a pele e itens de prevenção rápida

Nem sempre os acessórios mais úteis são os mais lembrados. Produtos para reduzir o atrito em áreas sensíveis, elásticos seguros para prender o cabelo e toalhas pequenas entram na categoria dos detalhes que facilitam a rotina. Quando o treino vira hábito, esses itens passam a fazer sentido de forma bem concreta no dia a dia.

A lógica é simples: prevenir costuma ser melhor do que remediar. Assaduras, suor excessivo no rosto e desconfortos repetidos desmotivam quem ainda está criando vínculo com a corrida. Ao selecionar pequenos apoios para a rotina, a experiência tende a ficar mais estável, agradável e segura para o corredor iniciante.

Correr bem no início não depende de excesso de acessórios, mas de escolhas úteis. Quando cada item cumpre uma função clara, o treino ganha conforto, praticidade e espaço para a evolução acontecer com mais naturalidade.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.