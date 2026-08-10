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Atlético Rio Môa vence e conquista a Copa de Futebol Master 50tão em Cruzeiro do Sul

Por Redação ContilNet
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Atlético Rio Môa vence e conquista a Copa de Futebol Master 50tão em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, realizou neste sábado, 8 de agosto, a grande final da Copa de Futebol Master 50tão 2026. A decisão foi marcada por muita emoção e terminou com o título do Atlético Rio Môa, que empatou em 1 a 1 no tempo regulamentar e venceu a disputa por pênaltis.

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A competição reuniu oito equipes e teve como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a integração entre os atletas e valorizar jogadores com 50 anos ou mais. A grande final contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, que acompanhou a decisão e destacou a importância da realização do campeonato no município.

“Esse é o primeiro Campeonato de Cinquentão realizado aqui em Cruzeiro do Sul, com a participação de oito equipes. É muito bonito ver esses atletas entrando em campo, mostrando disposição, talento e, principalmente, o amor pelo futebol. A Prefeitura tem buscado fortalecer o esporte em todas as idades e essa competição mostra que não existe idade para praticar esporte e viver a paixão pelo futebol”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

Além da emoção dentro de campo, o encerramento da competição contou com a entrega de uma premiação total de R$ 10 mil, destinada às equipes e atletas participantes, como forma de reconhecimento pelo desempenho durante o campeonato e de incentivo ao fortalecimento do esporte no município.

Para o diretor de Esportes, Gilvan Ferreira, o campeonato cumpriu o papel de promover a integração e incentivar a prática esportiva entre os atletas.
“O Master 50tão é uma competição que mostra que a paixão pelo futebol não tem idade. Chegamos à grande final com equipes que fizeram uma bonita campanha e tiveram a oportunidade de disputar uma premiação importante. A Prefeitura está muito feliz em promover esse campeonato e proporcionar esse momento de confraternização e valorização dos nossos atletas”, destacou Gilvan Ferreira.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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