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Gabriel Jesus dá sinal verde para deixar o Arsenal e prioriza acerto com o Napoli

Sem espaço em Londres, atacante brasileiro aprova ida para a Itália.

Por Redação ContilNet
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Gabriel Jesus dá sinal verde para deixar o Arsenal e prioriza acerto com o Napoli
Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

Atacante brasileiro busca novos caminhos na Itália diante da falta de minutos em Londres; clube italiano reestrutura folha salarial para viabilizar a chegada.

Sem espaço nos planos principais do técnico Pep Guardiola ou nas opções prioritárias do Arsenal, o atacante brasileiro Gabriel Jesus deu o aval para negociar sua ida para o Napoli. Segundo informações veiculadas pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, o jogador vê com ótimos olhos a oportunidade de atuar no futebol italiano.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, o clube de Nápoles atua para abrir espaço em sua folha salarial antes de oficializar a proposta.

“O clube prepara a saída de Romelu Lukaku, que chegou a um acordo com o Fenerbahçe, para abrir espaço financeiro na equipe”, destacou o repórter Mateus Arantes no METRÓPOLES.

Engenharia financeira italiana e modelo de negócio

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a transferência envolve outras peças do mercado internacional:

  • Venda de Noa Lang: O Napoli negocia a saída do atacante holandês para o Ajax. O valor pedido inicialmente era de 30 milhões de euros (R$ 176 milhões), mas as conversas avançam por cerca de 25 milhões de euros (R$ 147 milhões) fixos.

  • Último Ano de Contrato: Com apenas mais um ano de vínculo entre Gabriel Jesus e os Gunners, o clube inglês não deve dificultar as conversas e não exigirá cifras astronômicas.

  • Modelos da Negociação: Está em discussão a possibilidade de venda em definitivo por valor reduzido ou um empréstimo com cláusula de obrigação de compra ao término da temporada.

  • Busca por Regularidade: O atacante brasileiro busca sequência de jogos e protagonismo no futebol europeu após períodos marcados por oscilações e concorrência no ataque inglês.

Por que Gabriel Jesus quer deixar o Arsenal?

O atacante perdeu espaço no elenco titular do clube inglês e busca uma equipe onde possa ter mais minutos e protagonismo em campo.

Como o Napoli planeja contratar Gabriel Jesus?

O clube italiano negocia a saída de Romelu Lukaku e a venda de Noa Lang para liberar folha salarial e arrecadar recursos para a chegada do brasileiro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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