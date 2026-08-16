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Aos 41 anos, CR7 indica ano em que vai pendurar as chuteiras

Em entrevista a veículo americano, atleta relatou que já organiza a rotina para o pós-carreira

Por Redação ContilNet
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Aos 41 anos, CR7 indica ano em que vai pendurar as chuteiras
Atacante português do Al-Nassr fixou pela primeira vez uma data provável para deixar os gramados/ Foto: Reprodução

Um dia após a abertura da nova temporada do futebol na Arábia Saudita, o atacante Cristiano Ronaldo indicou que o fim de sua trajetória profissional nos gramados está próximo. Em entrevista à revista americana Vogue, o jogador do Al-Nassr fixou o ano de 2027 como o prazo provável para pendurar as chuteiras.

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Aos 41 anos, é a primeira vez que o atleta português estabelece um horizonte temporal concreto para o encerramento da carreira. A expectativa é que o jogador cumpra o ciclo da temporada 2026/2027 na liga saudita antes de parar definitivamente.

A projeção de aposentadoria coincide com a busca por uma marca histórica. Cristiano Ronaldo está a 24 gols de atingir o milésimo gol em partidas oficiais.

Paralelamente aos treinos no Al-Nassr, o atacante declarou que já planeja a rotina para o período posterior ao futebol. Segundo o jogador, a transição envolve novos hábitos esportivos, viagens e o gerenciamento de investimentos pessoais para evitar o impacto da transição fora dos campos.

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