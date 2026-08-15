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Endrick fica fora de último amistoso de pré-temporada do Real Madrid

Atacante brasileiro não viaja para a Alemanha por conta de plano de prevenção física

Por Redação ContilNet
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Endrick fica fora de último amistoso de pré-temporada do Real Madrid
Reforços como Konaté e Diomande foram relacionados para o jogo em Gelsenkirchen/ Foto: Reprodução

O atacante brasileiro Endrick ficou fora da lista de relacionados do Real Madrid para o último compromisso amigável da pré-temporada. O clube espanhol enfrenta o Schalke 04 neste domingo (16/8), em Gelsenkirchen, na Alemanha.

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De acordo com informações veiculadas pelo jornal espanhol As, o jogador de 20 anos não participou das atividades de campo no sábado (15/8) por cumprir um planejamento específico focado na prevenção de lesões corporais.

Além de Endrick e do meio-campista francês Tchouameni, mantidos na Espanha para adequações físicas, a delegação comandada pelo técnico José Mourinho viaja sem os lesionados Éder Militão, Rodrygo, Asencio e Mendy.

Por outro lado, o confronto na Alemanha deve marcar a primeira atuação de Kylian Mbappé sob a gestão de Mourinho, além de promover o retorno do meia Jude Bellingham e do goleiro Thibaut Courtois. A partida também serve para a estreia de novos contratados no elenco merengue, entre eles o zagueiro Konaté, o defensor Diomande, além dos laterais Cucurella e Dumfries, que foram convocados para a viagem.

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