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Após derrota para o Fluminense, Abel reconhece má fase do Palmeiras

Treinador enfatiza liderança no Campeonato Brasileiro e pede equilíbrio nas avaliações depois do quarto jogo consecutivo sem vitória

Por Redação ContilNet
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Após derrota para o Fluminense, Abel reconhece má fase do Palmeiras
Equipe alviverde ostenta seis pontos de frente na liderança do Campeonato Brasileiro/ Foto: Reprodução

O técnico Abel Ferreira admitiu que o Palmeiras atravessa um período de oscilação na temporada após a derrota para o Fluminense no sábado (15/8). O resultado ampliou para quatro a sequência de partidas sem vitórias da equipe paulista, que acumula dois empates e duas derrotas no retrospecto recente.

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Durante a entrevista coletiva concedida após o apito final, o comandante palmeirense reconheceu as falhas em campo, mas contestou o tom das análises sobre o desempenho do elenco.

“Se não pusermos os pingos nos i’s, parece que o Palmeiras está em último, foi eliminado da Copa, não está na Libertadores. O Palmeiras não está a passar um bom momento, mas daqui a mais uma semana ou um ou dois jogos a gente vê”, declarou o treinador.

Abel também assumiu a responsabilidade pelo rendimento abaixo da média na partida, destacando que o time cometeu erros individuais e coletivos, sobretudo após sofrer o segundo gol do adversário. Apesar da cobrança por evolução, o técnico reforçou o pedido de serenidade aos torcedores e à imprensa.

Mesmo com a oscilação recente, o Palmeiras permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, somando 49 pontos — seis a mais que o vice-líder Flamengo. Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 38 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela.

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