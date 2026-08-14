Barcelona faz nova oferta pelo volante espanhol, mas City faz jogo duro nas cifras.

Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images

Treinador dos Citizens confirmou encontro com o meio-campista espanhol enquanto o Barcelona tenta a contratação do atleta no mercado de transferências.

A novela envolvendo a possível transferência do volante Rodri para o Barcelona ganhou novos desdobramentos. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (14/8), o técnico do Manchester City, Enzo Maresca, adotou um tom de incerteza ao comentar a situação do jogador espanhol no elenco inglês.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a janela de transferências aberta mantém o futuro do atleta indefinido.

“Como já disse, a janela está aberta e podemos comprar e vender. Tudo pode acontecer. Encontrei o Rodri no centro de treinamento, dei um grande abraço nele e vamos ver o que acontece”, declarou o técnico Enzo Maresca em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Propostas recusadas, desejo do atleta e pedida financeira

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, o Manchester City mantém postura inflexível nas tratativas com o clube catalão:

Segunda Oferta Rejeitada: Os Citizens recusaram uma proposta do Barcelona na casa dos 60 milhões de euros fixos (R$ 360 milhões), mais 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) em variáveis.

Pedida dos Ingleses: A diretoria do City exige ao menos 80 milhões de euros (cerca de R$ 481 milhões) para formalizar a liberação do volante.

Vontade de Rodri: O jogador já comunicou aos dirigentes britânicos o desejo de se transferir para a Espanha, tendo acertado as bases salariais e termos pessoais com o Barça.

Abertura de Janela: A movimentação atrai os olhares da imprensa internacional nesta reta final do mercado europeu.

Quanto o Barcelona ofereceu ao Manchester City para contratar Rodri?

O Barcelona apresentou uma oferta de 60 milhões de euros fixos, somados a 10 milhões de euros em metas adaptáveis, proposta que foi rejeitada pelos ingleses.

O que disse o técnico Enzo Maresca sobre a permanência de Rodri no City?

Maresca afirmou que a janela de transferências está aberta, que tudo pode acontecer e evitou garantir a permanência do volante espanhol no elenco.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet