Após saída do City, Guardiola admite pausa na carreira e cita aposentadoria

Técnico recusou convite da seleção italiana para priorizar descanso e convivência familiar/ Foto: Reprodução

O técnico Pep Guardiola declarou que pretende fazer uma pausa prolongada na carreira após o encerramento de sua passagem pelo Manchester City ao fim da temporada 2025/26. Em depoimento prestado ao documentário “A Beautiful Obsession”, produzido pela plataforma Amazon, o treinador espanhol ponderou sobre a possibilidade de aposentadoria definitiva dos gramados.

“Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal”, disse o técnico durante a produção audiovisual. “Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos.”

As declarações ocorrem após Guardiola declinar uma proposta para assumir o comando da seleção da Itália, priorizando a ampliação do tempo de convivência com a família e o descanso.

Entre os motivos citados para a interrupção da rotina no futebol está o término do casamento com Cristina Serra, anunciado em dezembro de 2024. O casal viveu uma união de cerca de 30 anos, dos quais dez sob matrimônio formal.

“Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta. É minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo incrivelmente. Mas perdemos a paixão”, afirmou o treinador no documentário, ao fazer um paralelo entre o momento pessoal e sua filosofia de trabalho. “Na sua vida, qualquer coisa que você faça, faça com paixão. Eu não quero bons jogadores, quero jogadores com paixão.”