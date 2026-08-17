Atacante do Botafogo levou cartão vermelho por cobrir a boca em discussão no Brasileirão

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

Punição ocorreu em Salvador após derrota para o Vitória; nova norma da CBF proíbe cobrir a boca para proferir ofensas veladas durante discussões.

A derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Vitória, no último domingo (16/8), ficou marcada por um marco histórico na arbitragem do futebol brasileiro. O atacante alvinegro Arthur Cabral tornou-se o primeiro atleta expulso no país sob a aplicação da chamada “Lei Vini Jr.”, norma recém-adotada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para inibir ofensas em momentos de atrito.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, o entrevero ocorreu imediatamente após o apito final no Barradão.

“Arthur Cabral trocou farpas com o técnico do Vitória, Jair Ventura, e levou a mão à boca durante o bate-boca. Pelo novo regulamento, tapar a boca intencionalmente ao discutir no gramado é conduta passível de expulsão direta”, destacou o repórter Pedro Santana em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Desfalque no Brasileirão, decisão na Sul-Americana e pacote de regras da CBF

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a punição traz impactos imediatos para a sequência do clube carioca:

Suspensão Confirmada: Punido com o cartão vermelho, Arthur Cabral vira desfalque automático no duelo contra o Athletico-PR na próxima segunda-feira (24/8), pela 25ª rodada do Brasileirão.

Pressão na Sul-Americana: Antes do compromisso nacional, o Alvinegro precisa reverter a goleada de 6 a 1 sofrida na ida contra o Cienciano (Peru) nesta quinta-feira (20/8), no Rio.

Histórico da Norma: Já utilizada na Copa do Mundo 2026, a medida integra o pacote de 10 novas diretrizes anunciadas pelo presidente da CBF, Samir Xaud, para moralizar o esporte nas Séries A, B, C, Copa do Brasil e Brasileirão Feminino.

Regras de Tempo e VAR: O novo código estabelece limites rígidos para reposição de bola (8s para goleiros, 5s para laterais e tios de meta) e permite revisão do VAR para segundos cartões amarelos.

Por que Arthur Cabral foi expulso após o jogo entre Vitória e Botafogo?

O atacante foi enquadrado na Lei Vini Jr. por ter levado a mão à boca para discutir com o técnico Jair Ventura ao término da partida.

O que diz a Lei Vini Jr. adotada pela CBF no Campeonato Brasileiro?

A regra determina que tapar a boca de forma intencional ao discutir com adversários ou comissão técnica no gramado é atitude passível de cartão vermelho direto.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet