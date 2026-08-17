17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca
Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam
“Noiva de Frankenstein”: mulher relata cirurgias do rosto à vagina
Anitta revela no Altas Horas que quase recebeu outro nome ao nascer
Bianca Andrade explica ausência na estreia do Dança dos Famosos
Hayden Panettiere assumiu bissexualidade meses antes de morrer

Arthur Cabral torna-se o primeiro expulso com base na Lei Vini Jr. no Brasil

Atacante do Botafogo levou cartão vermelho por cobrir a boca em discussão no Brasileirão

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Arthur Cabral torna-se o primeiro expulso com base na Lei Vini Jr. no Brasil
Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

Punição ocorreu em Salvador após derrota para o Vitória; nova norma da CBF proíbe cobrir a boca para proferir ofensas veladas durante discussões.

A derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Vitória, no último domingo (16/8), ficou marcada por um marco histórico na arbitragem do futebol brasileiro. O atacante alvinegro Arthur Cabral tornou-se o primeiro atleta expulso no país sob a aplicação da chamada “Lei Vini Jr.”, norma recém-adotada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para inibir ofensas em momentos de atrito.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, o entrevero ocorreu imediatamente após o apito final no Barradão.

“Arthur Cabral trocou farpas com o técnico do Vitória, Jair Ventura, e levou a mão à boca durante o bate-boca. Pelo novo regulamento, tapar a boca intencionalmente ao discutir no gramado é conduta passível de expulsão direta”, destacou o repórter Pedro Santana em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Desfalque no Brasileirão, decisão na Sul-Americana e pacote de regras da CBF

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a punição traz impactos imediatos para a sequência do clube carioca:

  • Suspensão Confirmada: Punido com o cartão vermelho, Arthur Cabral vira desfalque automático no duelo contra o Athletico-PR na próxima segunda-feira (24/8), pela 25ª rodada do Brasileirão.

  • Pressão na Sul-Americana: Antes do compromisso nacional, o Alvinegro precisa reverter a goleada de 6 a 1 sofrida na ida contra o Cienciano (Peru) nesta quinta-feira (20/8), no Rio.

  • Histórico da Norma: Já utilizada na Copa do Mundo 2026, a medida integra o pacote de 10 novas diretrizes anunciadas pelo presidente da CBF, Samir Xaud, para moralizar o esporte nas Séries A, B, C, Copa do Brasil e Brasileirão Feminino.

  • Regras de Tempo e VAR: O novo código estabelece limites rígidos para reposição de bola (8s para goleiros, 5s para laterais e tios de meta) e permite revisão do VAR para segundos cartões amarelos.

Por que Arthur Cabral foi expulso após o jogo entre Vitória e Botafogo?

O atacante foi enquadrado na Lei Vini Jr. por ter levado a mão à boca para discutir com o técnico Jair Ventura ao término da partida.

O que diz a Lei Vini Jr. adotada pela CBF no Campeonato Brasileiro?

A regra determina que tapar a boca de forma intencional ao discutir com adversários ou comissão técnica no gramado é atitude passível de cartão vermelho direto.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.