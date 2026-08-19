Arrascaeta decidiu único Flamengo x Cruzeiro no Maracanã na Libertadores

Meia marcou pelo time mineiro em vitória por 2 x 0 em 2018; equipes decidem vaga nesta quarta (19/8)

Buda Mendes/Getty Images

Em 2018, meia uruguaio marcou na vitória do time mineiro por 2 x 0; equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (19/8) por vaga nas quartas.

Flamengo e Cruzeiro definem nesta quarta-feira (19/8) quem avança para as quartas de final da Copa Libertadores no Maracanã. Este será apenas o segundo encontro entre os dois clubes no histórico do estádio pela competição continental. No primeiro duelo, disputado em 2018, a equipe mineira venceu por 2 x 0, com gols anotados por Thiago Neves e pelo uruguaio Arrascaeta, hoje um dos principais ídolos do clube carioca.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcello Hendriks para o portal METRÓPOLES, aquele triunfo marcou um ponto de virada no retrospecto do confronto.

“A vitória em 2018 foi a última do Cruzeiro como visitante diante do Flamengo. Desde então, foram seis jogos no Rio de Janeiro, com quatro vitórias do Rubro-Negro e dois empates”, destacou o repórter Marcello Hendriks em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Histórico em 2018, tabu recente e cenário da decisão em 2026

Conforme detalhado pela cobertura de Marcello Hendriks no METRÓPOLES, a disputa pelas oitavas traz contornos de Revanche e equilíbrio:

Duelo de 2018: Naquela edição, o Cruzeiro avançou após vencer no Rio por 2 x 0 e perder no Mineirão por 1 x 0, sendo eliminado na fase seguinte pelo Boca Juniors.

Igualdade no Jogo de Ida: No primeiro confronto das oitavas de 2026, realizado em Belo Horizonte, as equipes empataram em 1 x 1.

Terceiro Encontro no Ano: Além da ida na Libertadores, Rubro-Negro e Raposa já se enfrentaram na atual temporada pelo Brasileirão, com vitória da equipe carioca.

Decisão Aberta: Qualquer vitória no tempo regulamentar garante a vaga para a fase seguinte da Libertadores.

Quem marcou os gols da última vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo no Maracanã pela Libertadores?

Os gols da vitória por 2 x 0 em 2018 foram marcados por Arrascaeta e Thiago Neves.

Qual foi o resultado do jogo de ida entre Cruzeiro e Flamengo nas oitavas da Libertadores 2026?

A partida disputada no Mineirão terminou empatada pelo placar de 1 x 1.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet