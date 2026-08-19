Flamengo x Cruzeiro onde assistir: transmissão e horário do jogo

Equipes se enfrentam por Copa Libertadores; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Flamengo x Cruzeiro — Copa Libertadores, em 19/08/2026 às 21h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Flamengo e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (19/08), às 21h30 (de Brasília), por Copa Libertadores. O encontro acontece no Maracanã, em Rio de Janeiro.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Flamengo x Cruzeiro ao vivo por TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Flamengo x Cruzeiro

Flamengo x Cruzeiro Campeonato: Copa Libertadores

Copa Libertadores Data: 19/08/2026

19/08/2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming)

TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming) Rodada: 1ª rodada

1ª rodada Fase: Play Offs

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.