Flamengo x Cruzeiro onde assistir: transmissão e horário do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Flamengo e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (19/08), às 21h30 (de Brasília), por Copa Libertadores. O encontro acontece no Maracanã, em Rio de Janeiro.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Flamengo x Cruzeiro ao vivo por TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Flamengo x Cruzeiro
- Campeonato: Copa Libertadores
- Data: 19/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), da GE TV (Youtube) e do Paramount+ (streaming)
- Rodada: 1ª rodada
- Fase: Play Offs
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.