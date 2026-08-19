Cerro Porteño x Palmeiras onde assistir: transmissão e horário do jogo

Equipes se enfrentam por Copa Libertadores; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Cerro Porteño x Palmeiras — Copa Libertadores, em 19/08/2026 às 19h00.

Copa Libertadores terá o duelo entre Cerro Porteño e Palmeiras nesta quarta-feira (19/08). O início está previsto para 19h00 (de Brasília), no General Pablo Rojas, em Assunção, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Paramount+. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Campeonato: Copa Libertadores

Copa Libertadores Data: 19/08/2026

19/08/2026 Horário: 19h00 (de Brasília)

19h00 (de Brasília) Local: General Pablo Rojas, Assunção

General Pablo Rojas, Assunção Transmissão: Paramount+

Paramount+ Rodada: 1ª rodada

1ª rodada Fase: Play Offs

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.