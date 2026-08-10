10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Atacante Gabriel Martinelli entra na mira do Galatasaray após perder espaço no Arsenal

Atacante brasileiro de 25 anos perdeu espaço no Arsenal e pode se transferir para a Turquia

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Atacante Gabriel Martinelli entra na mira do Galatasaray após perder espaço no Arsenal
Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

Clube turco realizou sondagem aos ingleses após negociação frustrada por Rafael Leão; brasileiro está no último ano de contrato na Inglaterra.

O atacante brasileiro Gabriel Martinelli, de 25 anos, pode ser mais uma peça a deixar o elenco do Arsenal rumo ao futebol turco. Após a saída do belga Leandro Trossard para o Beşiktaş, o jogador brasileiro passou a figurar na lista de alvos prioritários do Galatasaray para a sequência da temporada.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a equipe de Istambul fez contato formal com a diretoria dos Gunners para entender as condições de uma possível negociação.

“O Galatasaray voltou suas atenções para o brasileiro após não conseguir avançar nas negociações por Rafael Leão, do Milan”, destacou o repórter Mateus Arantes no METRÓPOLES, citando informações do jornal britânico The Sun.

Cenário contratual e concorrência no elenco de Arteta

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a situação do brasileiro dentro do Arsenal acelera os rumores de uma saída na atual janela de transferências:

  • Perda de Espaço: Martinelli perdeu minutagem na última temporada e viu a concorrência aumentar na sua faixa de campo após a chegada do grego Christos Tzolis.

  • Vínculo Curto: O atacante vive seu último ano de contrato na Inglaterra, com vínculo encerrando-se ao fim da temporada 2026/27 (julho de 2027).

  • Decisão de Mercado: Para evitar perder o atleta sem custos no meio do ano que vem, o Arsenal estuda vender o jogador nesta janela de transferências caso as partes não cheguem a um acordo de renovação.

  • Reformulação no Setor: A possível saída de Martinelli soma-se a outras movimentações do setor ofensivo do clube inglês no mercado internacional.

Por que Gabriel Martinelli pode deixar o Arsenal?

O atacante perdeu espaço no elenco após a chegada de concorrência para a sua posição e entrou no seu último ano de contrato com o clube inglês.

Qual clube da Turquia quer contratar Gabriel Martinelli?

O Galatasaray, de Istambul, fez sondagens à diretoria do Arsenal para consultar os valores e condições para contratar o atacante brasileiro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.