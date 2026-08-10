Atacante Gabriel Martinelli entra na mira do Galatasaray após perder espaço no Arsenal

Clube turco realizou sondagem aos ingleses após negociação frustrada por Rafael Leão; brasileiro está no último ano de contrato na Inglaterra.
O atacante brasileiro Gabriel Martinelli, de 25 anos, pode ser mais uma peça a deixar o elenco do Arsenal rumo ao futebol turco. Após a saída do belga Leandro Trossard para o Beşiktaş, o jogador brasileiro passou a figurar na lista de alvos prioritários do Galatasaray para a sequência da temporada.
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a equipe de Istambul fez contato formal com a diretoria dos Gunners para entender as condições de uma possível negociação.
“O Galatasaray voltou suas atenções para o brasileiro após não conseguir avançar nas negociações por Rafael Leão, do Milan”, destacou o repórter Mateus Arantes no METRÓPOLES, citando informações do jornal britânico The Sun.
Cenário contratual e concorrência no elenco de Arteta
Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a situação do brasileiro dentro do Arsenal acelera os rumores de uma saída na atual janela de transferências:
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Perda de Espaço: Martinelli perdeu minutagem na última temporada e viu a concorrência aumentar na sua faixa de campo após a chegada do grego Christos Tzolis.
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Vínculo Curto: O atacante vive seu último ano de contrato na Inglaterra, com vínculo encerrando-se ao fim da temporada 2026/27 (julho de 2027).
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Decisão de Mercado: Para evitar perder o atleta sem custos no meio do ano que vem, o Arsenal estuda vender o jogador nesta janela de transferências caso as partes não cheguem a um acordo de renovação.
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Reformulação no Setor: A possível saída de Martinelli soma-se a outras movimentações do setor ofensivo do clube inglês no mercado internacional.
Por que Gabriel Martinelli pode deixar o Arsenal?
O atacante perdeu espaço no elenco após a chegada de concorrência para a sua posição e entrou no seu último ano de contrato com o clube inglês.
Qual clube da Turquia quer contratar Gabriel Martinelli?
O Galatasaray, de Istambul, fez sondagens à diretoria do Arsenal para consultar os valores e condições para contratar o atacante brasileiro.