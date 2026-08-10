Em meio a sondagens do futebol europeu, Endrick assume a camisa 9 do Real Madrid

Atacante brasileiro herdou o número 9 mesmo sob cobiça de Roma e Aston Villa.

Reprodução/Real Madrid

Atacante brasileiro teve o número oficializado pelo clube merengue, mas vive situação incerta diante da concorrência no ataque e de ofertas de clubes como Roma e Aston Villa.

O Real Madrid divulgou oficialmente, nesta segunda-feira (10/8), a numeração dos jogadores do elenco para a disputa da temporada 2026/27. A grande novidade ficou por conta do atacante brasileiro Endrick, que recebeu a cobiçada camisa 9 da equipe espanhola, mesmo diante de especulações sobre uma possível transferência nesta janela.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, o jovem de 20 anos retorna ao clube após período de empréstimo ao Lyon, da França.

“Com o retorno nesta temporada e a saída de Gonzalo García, Endrick esperava ter mais tempo em campo. No entanto, a chegada de Carlos Espí deixou o brasileiro em situação complicada novamente”, destacou a repórter Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES.

Assédio do mercado e concorrência no ataque madrilenho

Conforme detalhado pela cobertura de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, a indefinição sobre o espaço do atacante no time titular atraiu o interesse de gigantes europeus:

Propostas Oficiais: A Roma e o Aston Villa já formalizaram propostas pelo atacante, enquanto a Real Sociedad surge como interessada dentro do futebol espanhol.

Disputa Interna: No ataque, Endrick dividirá a numeração com nomes de peso como Vini Jr. (7), Mbappé (10), Rodrygo (11), C. Espí (19), Brahim (21) e Yan Diomande (25).

Reformulação no Elenco: A lista do clube traz novos números e reforços em todos os setores, incluindo nomes como Trent (12), Konaté (16), Cucurella (17) e Bernardo (20).

Objetivo de Minutagem: O atacante busca espaço e regularidade em campo para se manter consolidado no ciclo do futebol mundial após a participação na Copa do Mundo de 2026.

Qual número o atacante Endrick vai usar no Real Madrid na temporada 2026/27?

Endrick recebeu a camisa 9 do Real Madrid para a temporada 2026/27, conforme numeração oficial divulgada pelo clube.

Quais clubes demonstraram interesse na contratação de Endrick?

Roma e Aston Villa apresentaram propostas pelo brasileiro, e a Real Sociedad também monitora a situação do atacante no Real Madrid.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet