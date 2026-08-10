Em meio a sondagens do futebol europeu, Endrick assume a camisa 9 do Real Madrid

Atacante brasileiro teve o número oficializado pelo clube merengue, mas vive situação incerta diante da concorrência no ataque e de ofertas de clubes como Roma e Aston Villa.
O Real Madrid divulgou oficialmente, nesta segunda-feira (10/8), a numeração dos jogadores do elenco para a disputa da temporada 2026/27. A grande novidade ficou por conta do atacante brasileiro Endrick, que recebeu a cobiçada camisa 9 da equipe espanhola, mesmo diante de especulações sobre uma possível transferência nesta janela.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, o jovem de 20 anos retorna ao clube após período de empréstimo ao Lyon, da França.
“Com o retorno nesta temporada e a saída de Gonzalo García, Endrick esperava ter mais tempo em campo. No entanto, a chegada de Carlos Espí deixou o brasileiro em situação complicada novamente”, destacou a repórter Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES.
Assédio do mercado e concorrência no ataque madrilenho
Conforme detalhado pela cobertura de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, a indefinição sobre o espaço do atacante no time titular atraiu o interesse de gigantes europeus:
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Propostas Oficiais: A Roma e o Aston Villa já formalizaram propostas pelo atacante, enquanto a Real Sociedad surge como interessada dentro do futebol espanhol.
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Disputa Interna: No ataque, Endrick dividirá a numeração com nomes de peso como Vini Jr. (7), Mbappé (10), Rodrygo (11), C. Espí (19), Brahim (21) e Yan Diomande (25).
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Reformulação no Elenco: A lista do clube traz novos números e reforços em todos os setores, incluindo nomes como Trent (12), Konaté (16), Cucurella (17) e Bernardo (20).
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Objetivo de Minutagem: O atacante busca espaço e regularidade em campo para se manter consolidado no ciclo do futebol mundial após a participação na Copa do Mundo de 2026.
Qual número o atacante Endrick vai usar no Real Madrid na temporada 2026/27?
Endrick recebeu a camisa 9 do Real Madrid para a temporada 2026/27, conforme numeração oficial divulgada pelo clube.
Quais clubes demonstraram interesse na contratação de Endrick?
Roma e Aston Villa apresentaram propostas pelo brasileiro, e a Real Sociedad também monitora a situação do atacante no Real Madrid.