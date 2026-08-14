Athletico-PR recebe o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada defendendo invencibilidade

Furacão acumula sete jogos sem derrotas e conta com o artilheiro Kevin Viveros na 23ª rodada.

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Sob o comando de Odair Hellmann, Furacão soma 7 partidas sem perder na Série A e conta com o artilheiro Kevin Viveros para buscar a vice-liderança.

O Athletico-PR volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (15/8), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada, em duelo válido pela 23ª rodada. O Rubro-Negro vive grande momento na competição nacional e tenta consolidar sua posição no G-4.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Jonatas Pacheco para o portal METRÓPOLES, a equipe paranaense ocupa a 3ª colocação na tabela com 40 pontos.

“Comandado por Odair Hellmann, o Furacão acumula uma sequência de sete jogos de invencibilidade no Brasileirão, somando cinco vitórias e dois empates desde maio”, destacou o repórter Jonatas Pacheco em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Artilharia de Viveros, consistência defensiva e desgaste paulista

Conforme detalhado pela cobertura de Jonatas Pacheco no METRÓPOLES, os aspectos táticos do confronto apontam vantagem para os donos da casa:

Fase de Kevin Viveros: O centroavante colombiano lidera a artilharia da Série A com 14 gols, tendo anotado os dois tentos da vitória por 2 a 0 sobre o Santos na última rodada.

Solidez Defensiva: Em quatro das últimas sete partidas do torneio, a zaga atleticana não sofreu gols, demonstrando grande organização tática.

Desgaste do Bragantino: O Massa Bruta chega pressionado após ser derrotado em casa por 1 a 0 pelo Atlético na partida de ida das oitavas da Copa Sul-Americana.

Transmissão ao Vivo: O duelo entre paranaenses e paulistas terá exibição exclusiva pelo canal Premiere em sistema pay-per-view.

Qual é o horário e onde assistir a Athletico-PR x Red Bull Bragantino?

O jogo será disputado neste sábado (15/8), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, com transmissão exclusiva do canal Premiere.

Quem é o artilheiro do Athletico-PR no Campeonato Brasileiro?

O atacante colombiano Kevin Viveros lidera a artilharia da competição nacional com 14 gols marcados.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet