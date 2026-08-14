Ex-goleiro inglês faleceu aos 78 anos; clubes emitiram notas de pesar.

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Ídolo do Aston Villa e do Manchester United marcou época no futebol britânico com títulos continentais históricos na carreira.

O futebol europeu perdeu nesta sexta-feira (14/8) um de seus grandes nomes da posição de goleiro. O ex-arqueiro inglês Jimmy Rimmer faleceu aos 78 anos. Notabilizado por passagens marcantes e históricas por Manchester United, Arsenal e Aston Villa, o atleta construiu uma carreira singular no futebol da Inglaterra.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Nana Adnet para o portal METRÓPOLES, a morte do ex-jogador comoveu os principais clubes britânicos.

“Jimmy Rimmer conquistou a Taça da Europa por duas equipes diferentes: em 1968 pelo Manchester United e em 1982 pelo Aston Villa, onde se consolidou como um dos maiores ídolos da história do clube”, destacou a repórter Nana Adnet em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Formação nos Red Devils, auge no Aston Villa e notas oficiais

Conforme detalhado pela cobertura de Nana Adnet no METRÓPOLES, Rimmer deixou um legado vitorioso nos gramados da Europa:

Início no Manchester United: Nascido em Lancashire, o goleiro começou na base do United e esteve no elenco reserva campeão da Europa em 1968, na decisão diante do Benfica.

Consagração nos Villains: Após rápida passagem pelo Arsenal, transferiu-se para o Aston Villa, disputando 229 partidas na liga e sendo titular na campanha do título europeu de 1982.

Tributo do Manchester United: Em nota, os Red Devils expressaram profundo pesar e enviaram condolências aos familiares do ex-atleta.

Homenagem do Aston Villa: O clube de Birmingham destacou em comunicado oficial o legado do eterno campeão dos Campeões Europeus.

Quais títulos europeus Jimmy Rimmer conquistou na carreira?

Jimmy Rimmer foi bicampeão da Taça da Europa (atual Liga dos Campeões), conquistando o título pelo Manchester United em 1968 e pelo Aston Villa em 1982.

Quantas partidas Jimmy Rimmer disputou pelo Aston Villa?

O ex-goleiro disputou 229 partidas do Campeonato Inglês pelo Aston Villa, consagrando-se como ídolo histórico do clube.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet