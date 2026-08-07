Manchester City recusa primeira oferta do Barcelona por Rodri

Barcelona ofereceu 45 milhões de euros, mas City pede 75 milhões para liberar o meio-campista

Justin Setterfield/Getty Images

Clube catalão ofereceu 45 milhões de euros, mas ingleses pedem cerca de 75 milhões de euros para selar a transferência do jogador de 30 anos.

O Manchester City recusou a primeira investida oficial do Barcelona para contratar o volante Rodri. O clube espanhol apresentou uma oferta inicial de aproximadamente 45 milhões de euros (R$ 265,9 milhões), montante considerado insuficiente pela diretoria dos Citizens, que estipulou a pedida em cerca de 75 milhões de euros (R$ 443 milhões).

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, apesar do primeiro entrave financeiro entre as equipes, a diretoria culé mantida por Hansi Flick segue confiante no desfecho positivo da operação.

“A equipe treinada por Hansi Flick está otimista com o acerto. Um dos motivos é que Rodri já acertou os termos pessoais com o Barcelona”, destacou o repórter Mateus Arantes na matéria do METRÓPOLES.

Bastidores do acerto e situação contratual

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a escolha do atleta pesou para o avanço das tratativas entre os clubes:

Desejo de Mudança: Rodri manifestou a intenção de defender o Barcelona, fazendo com que as conversas formais fossem abertas entre as diretrizes.

Escolha do Destino: Embora tenha tido o nome associado ao Real Madrid nas semanas anteriores, o meio-campista preferiu o projeto da equipe catalã.

Vínculo com o City: O jogador de 30 anos possui contrato com a equipe de Manchester até junho de 2027. Caso não renove nem seja vendido agora, poderá deixar o clube de graça na janela seguinte.

Reposição no Radar: O Manchester City já avalia nomes no mercado e vê o argentino Enzo Fernández como uma das opções de substituto para o setor.

Quanto o Barcelona ofereceu ao Manchester City por Rodri?

O Barcelona ofereceu 45 milhões de euros (cerca de R$ 265,9 milhões), proposta que foi recusada pelo clube inglês.

Qual valor o Manchester City quer para vender Rodri?

O Manchester City espera receber em torno de 75 milhões de euros (aproximadamente R$ 443 milhões) para liberar o meio-campista.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet