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Kauã Elias, ex-Fluminense, desperta interesse de United e Arsenal

Atacante de 20 anos se destaca no Shakhtar Donetsk e entra no radar da Premier League.

Por Redação ContilNet
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Kauã Elias, ex-Fluminense, desperta interesse de United e Arsenal
Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Revelado na base do Fluminense, atacante de 20 anos é avaliado em 30 milhões de libras e atrai olheiros da Premier League para a janela de transferências.

O jovem atacante brasileiro Kauã Elias virou alvo de disputa entre gigantes do futebol inglês. Atualmente destaque do Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, o ex-jogador do Fluminense desperta a atenção do Manchester United e do Arsenal para a atual janela de transferências.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, a movimentação de bastidores já envolve o acompanhamento direto por profissionais dos dois clubes britânicos.

“Segundo o jornal britânico The Sun, Kauã Elias é monitorado por olheiros dos dois clubes. O brasileiro é avaliado em 30 milhões de libras (cerca de R$ 206 milhões na cotação atual)”, destacou o repórter Cleverton Silva na matéria do METRÓPOLES.

Trajetória do atleta e desempenho na Ucrânia

Conforme detalhado pela cobertura de Cleverton Silva no METRÓPOLES, a ascensão meteórica do atacante aos 20 anos sustenta a forte valorização no mercado europeu:

  • Revelação no Fluminense: Promovido ao profissional em 2023, Kauã integrou o elenco tricolor que conquistou o título inédito da Copa Libertadores da América.

  • Números no Shakhtar: Em 36 partidas disputadas com a camisa da equipe ucraniana, o atacante brasileiro soma 11 gols marcados e sete assistências distribuídas.

  • Título e Champions League: Suas atuações decisivas ajudaram o clube a conquistar o campeonato nacional, assegurando vaga direta na Fase de Liga da UEFA Champions League.

  • Valor de Mercado: Com a sondagem de United e Arsenal, o clube ucraniano projeta uma venda milionária estimada em R$ 206 milhões.

Quais clubes da Inglaterra querem contratar Kauã Elias?

O atacante ex-Fluminense desperta o interesse de Manchester United e Arsenal para a janela de transferências.

Quanto vale o atacante Kauã Elias no mercado?

O jogador brasileiro está avaliado pelo Shakhtar Donetsk em cerca de 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 206 milhões).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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