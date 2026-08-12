12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Barcelona aumenta proposta para para contratar Rodri, do Manchester City

Clube espanhol tenta fechar negócio com equipe inglesa, que exige 80 milhões de euros

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Barcelona aumenta proposta para para contratar Rodri, do Manchester City
Barcelona eleva proposta por Rodri para 60 milhões de euros, mas City pede mais/ Foto: Reprodução

O Barcelona elevou a oferta financeira para tentar tirar o meio-campista Rodri do Manchester City. Após ter duas investidas recusadas pela diretoria do clube inglês, a equipe catalã subiu a proposta para 60 milhões de euros (cerca de R$ 357 milhões na cotação atual).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Apesar do aumento nos valores, a diretoria do Manchester City adota posição irredutível e exige 80 milhões de euros (R$ 476 milhões) para liberar o jogador em definitivo. As tratativas anteriores da equipe espanhola haviam girado entre 45 e 50 milhões de euros (R$ 267,8 milhões e R$ 297,6 milhões), ambas rejeitadas de imediato pelos ingleses.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado do futebol europeu, representantes do Barcelona e os agentes do atleta mantêm o otimismo por um desfecho positivo. A inclusão de cláusulas com bônus por metas atingidas é tratada como o caminho fundamental para selar a transferência.

Mesmo com sondagens do Real Madrid nas últimas semanas, o volante espanhol de 30 anos sinalizou a preferência por defender o Barcelona. Com vínculo contratual no Manchester City até junho de 2027, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o futebol inglês sem custos de transferência ao final da atual temporada caso não acerte uma renovação.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.