Barcelona aumenta proposta para para contratar Rodri, do Manchester City

Barcelona eleva proposta por Rodri para 60 milhões de euros, mas City pede mais/ Foto: Reprodução

O Barcelona elevou a oferta financeira para tentar tirar o meio-campista Rodri do Manchester City. Após ter duas investidas recusadas pela diretoria do clube inglês, a equipe catalã subiu a proposta para 60 milhões de euros (cerca de R$ 357 milhões na cotação atual).

Apesar do aumento nos valores, a diretoria do Manchester City adota posição irredutível e exige 80 milhões de euros (R$ 476 milhões) para liberar o jogador em definitivo. As tratativas anteriores da equipe espanhola haviam girado entre 45 e 50 milhões de euros (R$ 267,8 milhões e R$ 297,6 milhões), ambas rejeitadas de imediato pelos ingleses.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado do futebol europeu, representantes do Barcelona e os agentes do atleta mantêm o otimismo por um desfecho positivo. A inclusão de cláusulas com bônus por metas atingidas é tratada como o caminho fundamental para selar a transferência.

Mesmo com sondagens do Real Madrid nas últimas semanas, o volante espanhol de 30 anos sinalizou a preferência por defender o Barcelona. Com vínculo contratual no Manchester City até junho de 2027, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o futebol inglês sem custos de transferência ao final da atual temporada caso não acerte uma renovação.