Complexo Esportivo suspende atividades para Festival da Farinha

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul informa que, a partir da próxima segunda-feira, 17 de agosto, o Complexo Esportivo estará temporariamente interditado para a realização de atividades físicas e esportivas.

A medida é necessária em razão da montagem e preparação da estrutura para o Festival da Farinha 2026, que será realizado no local, de 26 a 29 de agosto.

Durante o período de preparação e realização do evento, as atividades esportivas ficarão suspensas para garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas na organização. Após a realização do Festival da Farinha, as atividades esportivas no Complexo serão retomadas normalmente.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom