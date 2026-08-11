Corinthians anuncia saída de Memphis Depay

No clube desde setembro de 2024, o jogador disputou 79 partidas pela equipe, com 20 gols marcados, e a conquista de três títulos

O contrato do atleta com o clube paulista terminou em 30 de junho/Foto: Reprodução

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (11) que decidiu não renovar o contrato do atacante holandês Memphis Depay.

De acordo com a nota do clube, assinada pelo presidente Osmar Stabile, a decisão foi tomada “única e exclusivamente em consideração à saúde financeira” da instituição, “que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.”

No clube desde setembro de 2024, o jogador disputou 79 partidas pela equipe, com 20 gols marcados, e a conquista de três títulos: Campeonato Paulista e Copa do Brasil de 2025, e Supercopa do Brasil de 2026.

Na atual temporada, em 14 jogos em preto e branco, teve apenas um gol e uma assistência. Sua última partida pelo time foi na derrota por 2 a 0 para o Platense, da Argentina, no dia 27 de maio, pela fase de grupos da Libertadores.

Em seguida, o jogador seguiu para a disputa da Copa do Mundo com a seleção da Holanda, que caiu na fase de 32 avos de final para o Marrocos, na disputa de pênaltis.

O contrato do atleta com o clube paulista terminou em 30 de junho e, desde então, as partes vinham em negociações em busca de um acordo de renovação.

“Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado”, destacou o clube.

A diretoria assinalou ainda os “esforços incansáveis” de todos os departamentos nas últimas semanas pela permanência de Memphis, mas enfatizou que, após análise cuidadosa, “prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do clube”.

Assumir um novo compromisso com o jogador neste momento “não seria compatível com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição.”

Em ebulição perene, o Parque São Jorge vive dias ainda mais agitados do que os habituais. Haverá eleição presidencial no fim do ano, e Stabile -que foi eleito indiretamente, pelo Conselho Deliberativo, após o impeachment de Augusto Melo, acusado de corrupção- quer ficar.

Nesse cenário, os pedidos iniciais de Memphis na negociação foram considerados acintosos por opositores. Havia, por exemplo, a proposta de uma cláusula de pagamento de parte do prêmio no caso de a equipe conquistar a Copa do Mundo de Clubes de 2029.

Outro ponto levantado pela oposição -que se confunde com a situação em um Corinthians que historicamente faz essa mistura- foi a condição física do atacante. Ele passou neste ano dois meses afastado por uma lesão muscular na coxa direita e mal jogou na Copa do Mundo.

Antes titular, foi relegado à condição de reserva da Holanda, com apenas 51 minutos em campo no Mundial. Surgiram especulações sobre um suposto problema crônico no joelho, e uma das exigências do clube para a renovação havia sido uma bateria de exames médicos.

“Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível”, disse o alvinegro.

MEMPHIS DEPAY NO CORINTHIANS

– 79 jogos

– 20 gols

– 15 assistências

– 3 títulos (Campeonato Paulista 2025, Copa do Brasil 2025 e Supercopa do Brasil 2026)

Conteúdo Original / Fonte: Notícias ao Minuto