11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Corinthians anuncia saída de Memphis Depay

No clube desde setembro de 2024, o jogador disputou 79 partidas pela equipe, com 20 gols marcados, e a conquista de três títulos

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Corinthians anuncia saída de Memphis Depay
O contrato do atleta com o clube paulista terminou em 30 de junho/Foto: Reprodução

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (11) que decidiu não renovar o contrato do atacante holandês Memphis Depay.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com a nota do clube, assinada pelo presidente Osmar Stabile, a decisão foi tomada “única e exclusivamente em consideração à saúde financeira” da instituição, “que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.”

No clube desde setembro de 2024, o jogador disputou 79 partidas pela equipe, com 20 gols marcados, e a conquista de três títulos: Campeonato Paulista e Copa do Brasil de 2025, e Supercopa do Brasil de 2026.

Na atual temporada, em 14 jogos em preto e branco, teve apenas um gol e uma assistência. Sua última partida pelo time foi na derrota por 2 a 0 para o Platense, da Argentina, no dia 27 de maio, pela fase de grupos da Libertadores.
Em seguida, o jogador seguiu para a disputa da Copa do Mundo com a seleção da Holanda, que caiu na fase de 32 avos de final para o Marrocos, na disputa de pênaltis.

O contrato do atleta com o clube paulista terminou em 30 de junho e, desde então, as partes vinham em negociações em busca de um acordo de renovação.

“Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado”, destacou o clube.

A diretoria assinalou ainda os “esforços incansáveis” de todos os departamentos nas últimas semanas pela permanência de Memphis, mas enfatizou que, após análise cuidadosa, “prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do clube”.

Assumir um novo compromisso com o jogador neste momento “não seria compatível com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição.”

Em ebulição perene, o Parque São Jorge vive dias ainda mais agitados do que os habituais. Haverá eleição presidencial no fim do ano, e Stabile -que foi eleito indiretamente, pelo Conselho Deliberativo, após o impeachment de Augusto Melo, acusado de corrupção- quer ficar.

Nesse cenário, os pedidos iniciais de Memphis na negociação foram considerados acintosos por opositores. Havia, por exemplo, a proposta de uma cláusula de pagamento de parte do prêmio no caso de a equipe conquistar a Copa do Mundo de Clubes de 2029.

Outro ponto levantado pela oposição -que se confunde com a situação em um Corinthians que historicamente faz essa mistura- foi a condição física do atacante. Ele passou neste ano dois meses afastado por uma lesão muscular na coxa direita e mal jogou na Copa do Mundo.

Antes titular, foi relegado à condição de reserva da Holanda, com apenas 51 minutos em campo no Mundial. Surgiram especulações sobre um suposto problema crônico no joelho, e uma das exigências do clube para a renovação havia sido uma bateria de exames médicos.

“Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível”, disse o alvinegro.

MEMPHIS DEPAY NO CORINTHIANS
– 79 jogos
– 20 gols
– 15 assistências
– 3 títulos (Campeonato Paulista 2025, Copa do Brasil 2025 e Supercopa do Brasil 2026)

Conteúdo Original / Fonte: Notícias ao Minuto
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.